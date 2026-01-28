Franco Colapinto habló del nuevo Alpine A526 y todo lo que se le viene: "Arranque positivo"
El piloto argentino analizó los cambios técnicos, el renovado monoplaza francés y la presión de afrontar su primera temporada completa en la máxima categoría
Franco Colapinto atraviesa un momento clave en su carrera deportiva. Con apenas 22 años, el piloto argentino se prepara para disputar su primera temporada completa en la Fórmula 1, en un contexto de grandes expectativas y profundas transformaciones dentro de Alpine. El equipo francés apostó fuerte al proyecto 2026, anticipando el desarrollo del nuevo monoplaza y reestructurando áreas estratégicas con el objetivo de volver a ser competitivo en el mediano plazo.
En ese marco, fue una de las voces más buscadas durante la presentación del A526, un evento que no solo se destacó por el coche en sí, sino también por el escenario elegido. El propio piloto destacó lo inusual de la puesta en escena y lo que significó a nivel personal. “Fue la primera vez que un equipo de Fórmula 1 hizo la presentación de su coche en un crucero y fue un momento muy especial", sostuvo en diálogo con Car and Driver.
Y agregó: "Solo una relación entre dos compañías tan potentes como MSC y Alpine pueden llevar a cabo algo así porque tienen esa colaboración tan especial con la innovación, con tecnología, con la ingeniería que hay también detrás de un gran barco o de un coche de competición. Son un gran sponsor para nosotros y parte de la familia Alpine. Para mi fue mi especial debutar en Barcelona y especialmente aquí, en este gran crucero. La gente se quedó impresionada al vernos”.
Qué dijo Franco Colapinto del nuevo A526 de Alpine para la temporada 2026
Consultado sobre las primeras sensaciones al volante del nuevo monoplaza, el argentino se mostró cauto, aunque conforme con el arranque del proyecto: “Es pronto todavía, pero creo que el coche tuvo un arranque positivo. Pudimos dar todas las vueltas que queríamos dar en el shakedown, así que por ahora todo está dentro de las expectativas. Es muy especial cuando pones un coche nuevo en la pista después de tanto trabajo, después de tantas horas de dedicación y trabajo por parte de todo el equipo”, explicó, sin dejarse llevar por el entusiasmo desmedido.
Uno de los grandes cambios para Alpine en esta temporada será la adopción del motor Mercedes-Benz, una decisión que Colapinto respaldó, aunque sin generar falsas expectativas. “Obviamente que ya es un plus muy grande tener cuatro equipos para comparar y para probar cosas en el motor en vez de uno solo, como éramos el año pasado, únicos. Además hay muchas más evoluciones en el coche, pero lo difícil pasa ahora por saber dónde van a estar los demás”, analizó, consciente del nivel de paridad que suele dominar la categoría.
Los desafíos del argentino en un año más que exigente en la Fórmula 1
La presión también aparece como un factor inevitable en este nuevo desafío, algo que el propio piloto no esquivó. “Estoy contento con poder empezar a conducir el coche y poder competir con la misma experiencia que los demás pilotos. Todos queremos test, más test al ser posible. Pero pudiendo completar todos los que tenemos por delante, estaremos bien preparados. Como bien dices, estoy más preparado –supongo– y más presionado –quizá también– pero siempre existe esa presión. Lo tengo ahora son muchas ganas de arrancar”, reconoció.
Finalmente, Colapinto se refirió a los cambios técnicos que traerá la nueva reglamentación y al desafío que eso implicará para los pilotos. “Aprendí mucho, al final es un equipo que tiene una historia muy grande en el deporte y tanto Renault como Alpine se merecen muy buenos resultados. Estamos trabajando mucho para darles lo que se merecen y ojalá podamos tener un buen año. Todos aquí estuvimos trabajando mucho y creo que nos merecemos tener una buena temporada”.
Y concluyó con una mirada hacia lo que viene: “Del lado de los pilotos vamos a tener coches más difíciles de manejar, con menos carga aerodinámica, motores con más potencia y por tanto mucho más rápidos en recta. Pero veremos qué pasa, la técnica de manejo ha cambiado y vamos a ver cómo nos adaptamos a ella. Esperamos que sea todo bastante distinto”.
