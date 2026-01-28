Franco Colapinto habló del nuevo Alpine A526 y todo lo que se le viene: "Arranque positivo"

franco colapinto 2026

Los desafíos del argentino en un año más que exigente en la Fórmula 1

La presión también aparece como un factor inevitable en este nuevo desafío, algo que el propio piloto no esquivó. “Estoy contento con poder empezar a conducir el coche y poder competir con la misma experiencia que los demás pilotos. Todos queremos test, más test al ser posible. Pero pudiendo completar todos los que tenemos por delante, estaremos bien preparados. Como bien dices, estoy más preparado –supongo– y más presionado –quizá también– pero siempre existe esa presión. Lo tengo ahora son muchas ganas de arrancar”, reconoció.

Finalmente, Colapinto se refirió a los cambios técnicos que traerá la nueva reglamentación y al desafío que eso implicará para los pilotos. “Aprendí mucho, al final es un equipo que tiene una historia muy grande en el deporte y tanto Renault como Alpine se merecen muy buenos resultados. Estamos trabajando mucho para darles lo que se merecen y ojalá podamos tener un buen año. Todos aquí estuvimos trabajando mucho y creo que nos merecemos tener una buena temporada”.

Y concluyó con una mirada hacia lo que viene: “Del lado de los pilotos vamos a tener coches más difíciles de manejar, con menos carga aerodinámica, motores con más potencia y por tanto mucho más rápidos en recta. Pero veremos qué pasa, la técnica de manejo ha cambiado y vamos a ver cómo nos adaptamos a ella. Esperamos que sea todo bastante distinto”.