Sólido día para Franco Colapinto: buena marca en el tercer día de pruebas de pretemporada
El argentino fue el más rápido del turno matutino en Barcelona, sacándole rédito a una jornada fragmentada y mostrando solidez con el Alpine A526 en Montmeló.
La Fórmula 1 completó este miércoles su tercera jornada de shakedown en el circuito de Barcelona-Catalunya y, para el público argentino, el foco volvió a estar puesto en Franco Colapinto. En un día atravesado por interrupciones, banderas rojas y poco ritmo general, el piloto de Alpine fue uno de los que mejor entendió el contexto y logró destacarse con el mejor registro de la mañana, confirmando sensaciones positivas en un ensayo que no dio demasiado margen de error.
La actividad formó parte de los cinco días de pruebas privadas que la categoría desarrolla esta semana a puertas cerradas en Montmeló. El cronograma comenzó a las 9 de la mañana, pero rápidamente se vio alterado por incidentes que obligaron a neutralizar la pista en dos oportunidades. En ese escenario poco lineal, Colapinto fue uno de los pocos que pudo girar con cierta continuidad y capitalizó cada ventana habilitada para marcar diferencias.
Al mando del Alpine A526, el argentino estableció en 56 vueltas un tiempo de 1:19:150, el más segundo veloz del turno matutino solo por detrás de George Russell, quien hizo 1:17:580 en 92 giros. El top cinco lo completaron Lando Norris con 1:19:672 en 33 vueltas, Arvid Lindblad con 1:20:714 en 61 y Oliver Bearman con 1:20:840 en 21.
Sin ser un test orientado exclusivamente al rendimiento, el registro cobró valor por el contexto: pocas vueltas limpias, tráfico intermitente y un trabajo condicionado por constantes detenciones. Aun así, el auto mostró buen balance y velocidad sostenida, dos aspectos clave en esta etapa temprana de desarrollo.
La jornada tuvo mayor presencia de equipos respecto del día anterior. Audi trabajó con Nico Hülkenberg, Mercedes puso en pista a Russell, Haas alineó a Bearman, Racing Bulls inició el recorrido oficial del debutante Lindblad y McLaren arrancó su programa con el campeón del mundo, Norris. Sin embargo, las interrupciones llegaron temprano y marcaron el pulso de la mañana.
A las 9:55, el Audi R26 de Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 por una falla mecánica mientras realizaba pruebas aerodinámicas, lo que provocó la primera bandera roja. Más tarde, a las 10:32, el Haas VF-26 de Bearman se paró en la curva 2 y volvió a frenar la actividad. En ese contexto, el trabajo del conjunto francés fue de los más productivos, con Colapinto maximizando cada salida a pista.
McLaren, por su parte, mostró por primera vez el MCL40 y, pese al hermetismo habitual, se pudieron observar cambios notorios en los pontones respecto a los renders previos. Para Colapinto, el balance fue claramente positivo: en un shakedown donde cada giro cuenta, el argentino no solo lideró el reloj, sino que dejó señales de consistencia y adaptación en un contexto adverso.
Franco Colapinto este miércoles girando en las pruebas de Barcelona
