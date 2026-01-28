Sólido día para Franco Colapinto: buena marca en el tercer día de pruebas de pretemporada

franco colapinto alpine a526

A las 9:55, el Audi R26 de Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 por una falla mecánica mientras realizaba pruebas aerodinámicas, lo que provocó la primera bandera roja. Más tarde, a las 10:32, el Haas VF-26 de Bearman se paró en la curva 2 y volvió a frenar la actividad. En ese contexto, el trabajo del conjunto francés fue de los más productivos, con Colapinto maximizando cada salida a pista.

McLaren, por su parte, mostró por primera vez el MCL40 y, pese al hermetismo habitual, se pudieron observar cambios notorios en los pontones respecto a los renders previos. Para Colapinto, el balance fue claramente positivo: en un shakedown donde cada giro cuenta, el argentino no solo lideró el reloj, sino que dejó señales de consistencia y adaptación en un contexto adverso.

Franco Colapinto este miércoles girando en las pruebas de Barcelona

colapinto barcelona