Jack Doohan sigue en la F1: firmó como reserva de Haas tras salir de Alpine
El australiano Jack Doohan se une al Haas Team F1 como piloto de reserva. Llega tras ser reemplazado por Franco Colapinto en Alpine y buscará revancha en 2026.
Luego de su abrupta salida de la escudería Alpine, donde fue sustituido por el argentino Franco Colapinto, Jack Doohan encontró un nuevo destino en la Fórmula 1. El piloto australiano fue confirmado oficialmente como la nueva incorporación del equipo estadounidense Haas para la temporada 2026.
El hijo de la leyenda del motociclismo Mick Doohan expresó su satisfacción tras firmar con la estructura que ahora cuenta con el fuerte respaldo de Toyota (TGR). "Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer", declaró en el comunicado oficial.
IMPORTANTE: Tormentón con lluvias fuertes y granizo azotó a Mar del Plata: impactantes videos
El nuevo rol en Haas Fórmula 1 Team
El director del equipo, Ayao Komatsu, valoró la experiencia previa del joven de 23 años. "La dedicación que se requiere para mantenerse afilado es un desafío, especialmente para alguien que sigue con muchas ganas de volver a competir", analizó el japonés. Doohan compartirá la estructura con los pilotos titulares, Esteban Ocon y Oliver Bearman.
La llegada de Doohan se da tras un intento fallido de ingresar a la Super Fórmula de Japón, donde tres accidentes en Suzuka complicaron su fichaje por el equipo Kondo Racing. Sin embargo, la conexión con Toyota le permitió asegurar este puesto de reserva junto a Ryo Hirakawa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario