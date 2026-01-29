Los elogios internos en Alpine para Franco Colapinto tras las pruebas de pretemporada

franco colapinto stuart barlow Franco Colapinto y su ingeniero, Stuart Barlow.

Desde el área técnica, David Sánchez, director técnico ejecutivo de Alpine, explicó la lógica detrás del plan de trabajo y elogió de manera puntual la sesión de Colapinto. “Queríamos que tuviera una sesión sólida con muchas vueltas, después de que el lunes no pudiera completar todo el plan. Lo logró y eso fue importante para su evolución”, señaló. Sobre Gasly, agregó: “Poder girar en seco fue clave para que empiece a tener una buena sensación del auto nuevo”.

El propio Sánchez amplió el análisis difundido por la escudería y remarcó que el objetivo principal era ganar consistencia. “El objetivo era que Franco ganara consistencia después de que algunas de sus sesiones se vieran interrumpidas a principios de semana, por lo que ha sido bueno para él tener una sesión matinal sólida con muchas vueltas”, sostuvo. En cuanto a Gasly, insistió en que la experiencia en seco será clave de cara a futuros ensayos completos.

franco colapinto 4

Por el momento, Alpine volverá a salir a pista el viernes, una decisión que dependerá en gran parte de las condiciones climáticas. Mientras tanto, el balance es positivo: Colapinto dio un paso adelante en su adaptación al A526 y el equipo francés celebró un arranque prometedor en el desarrollo del proyecto 2026, con la expectativa de seguir acumulando datos y sensaciones en las próximas jornadas.