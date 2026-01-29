Los elogios internos en Alpine para Franco Colapinto tras las pruebas de pretemporada
El equipo francés destacó la evolución del piloto argentino con el A526 y valoró una jornada clave para el desarrollo del nuevo monoplaza.
Alpine cerró una intensa jornada de ensayos en el circuito de Montmeló con conclusiones alentadoras, especialmente en lo que respecta al desempeño de Franco Colapinto. El piloto argentino volvió a subirse al A526 en el segundo día de pruebas y logró completar un programa sólido luego de los inconvenientes técnicos que habían condicionado su estreno. formula 1
Desde la escudería destacaron el trabajo realizado y subrayaron la importancia de haber sumado kilómetros en condiciones favorables. La actividad estuvo dividida entre Colapinto, que giró durante la mañana, y Pierre Gasly, quien tomó el control del monoplaza por la tarde.
Para el joven argentino, la sesión tuvo un valor especial, ya que le permitió recuperar parte del tiempo perdido en su primer ensayo: completó 58 vueltas y marcó un mejor registro de 1:19:150, superando incluso a su compañero francés, que cerró su mejor giro en 1:19:297.
En el balance general del día, Colapinto terminó cuarto entre los ocho pilotos que participaron de la jornada, mientras que Gasly se ubicó quinto. Más allá de los tiempos, en Alpine resaltaron la continuidad del trabajo y la posibilidad de avanzar en el proceso de adaptación al nuevo paquete técnico. En total, el equipo completó 125 vueltas y recorrió 582 kilómetros sin reportar problemas mayores.
Un éxito: alegría en Alpine por el desarrollo de A526
Gasly valoró especialmente haber podido girar en seco, algo que no había sucedido en Silverstone debido a la lluvia. “Fue bueno volver a manejar y empezar a agarrarle la mano al auto nuevo. Como equipo tuvimos un día sólido con 125 vueltas entre Franco y yo”, afirmó el francés, conforme con lo realizado en el trazado catalán. También destacó que esta nueva generación de autos exige tiempo y paciencia para lograr el mejor rendimiento.
Desde el área técnica, David Sánchez, director técnico ejecutivo de Alpine, explicó la lógica detrás del plan de trabajo y elogió de manera puntual la sesión de Colapinto. “Queríamos que tuviera una sesión sólida con muchas vueltas, después de que el lunes no pudiera completar todo el plan. Lo logró y eso fue importante para su evolución”, señaló. Sobre Gasly, agregó: “Poder girar en seco fue clave para que empiece a tener una buena sensación del auto nuevo”.
El propio Sánchez amplió el análisis difundido por la escudería y remarcó que el objetivo principal era ganar consistencia. “El objetivo era que Franco ganara consistencia después de que algunas de sus sesiones se vieran interrumpidas a principios de semana, por lo que ha sido bueno para él tener una sesión matinal sólida con muchas vueltas”, sostuvo. En cuanto a Gasly, insistió en que la experiencia en seco será clave de cara a futuros ensayos completos.
Por el momento, Alpine volverá a salir a pista el viernes, una decisión que dependerá en gran parte de las condiciones climáticas. Mientras tanto, el balance es positivo: Colapinto dio un paso adelante en su adaptación al A526 y el equipo francés celebró un arranque prometedor en el desarrollo del proyecto 2026, con la expectativa de seguir acumulando datos y sensaciones en las próximas jornadas.
