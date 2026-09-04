Alpine perdió terreno en la tabla de Constructores de la Fórmula 1 tras el caso Gasly
El equipo de Enstone quedó sexto en el Campeonato de Constructores y deberá recuperar terreno en la pelea por el quinto puesto, mientras que Pierre Gasly bajó al décimo lugar entre los pilotos.
La resolución definitiva sobre el resultado del Gran Premio de Mónaco modificó nuevamente el panorama del Campeonato de Fórmula 1 y tuvo un impacto directo sobre Alpine. La escudería francesa perdió nueve puntos correspondientes a Pierre Gasly y ahora ocupa el sexto lugar del Campeonato de Constructores, con 54 unidades.
El movimiento también benefició a Racing Bulls, que pasó a tener 70 puntos y se consolidó en la quinta posición. De esta manera, la diferencia entre ambos equipos quedó establecida en 16 unidades, un margen que puede ser determinante en la segunda parte de la temporada.
La resolución del Tribunal Internacional de Apelaciones de la FIA devolvió a Gasly al séptimo puesto del Gran Premio de Mónaco y confirmó a Isack Hadjar en el tercer lugar. Como consecuencia, RB sumó cuatro puntos adicionales gracias a Liam Lawson y Arvid Lindblad, mientras que Alpine perdió los nueve que originalmente había recuperado.
El escenario es especialmente importante porque la pelea por el quinto puesto no representa solamente una cuestión deportiva. La posición final en el Mundial de Constructores también tiene un impacto económico para las escuderías, por lo que cada punto adquirido durante las próximas carreras puede tener un peso considerable.
Así quedó el Campeonato de Pilotos
- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 242
- George Russell - Mercedes: 183
- Lewis Hamilton - Ferrari: 183
- Lando Norris - McLaren: 159
- Charles Leclerc - Ferrari: 155
- Max Verstappen - Red Bull: 112
- Oscar Piastri - McLaren: 106
- Isack Hadjar - Red Bull: 71
- Liam Lawson - Racing Bulls*: 51
- Pierre Gasly - Alpine: 35
- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 25
- Franco Colapinto - Alpine: 19
- Oliver Bearman - Haas: 18
- Gabriel Bortoleto - Audi: 10
- Nico Hulkenberg - Audi: 6
- Carlos Sainz - Williams: 6
- Alex Albon - Williams: 5
- Esteban Ocon - Haas: 3
- Fernando Alonso - Aston Martin: 3
- Yuki Tsunoda - Racing Bulls**: 0
- Lance Stroll - Aston Martin: 0
- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
Gasly también perdió terreno en el campeonato de pilotos
La modificación del resultado de Mónaco también alteró la clasificación individual: Gasly pasó de tener 44 puntos a quedar con 35, por lo que actualmente ocupa el décimo puesto del Campeonato de Pilotos. El francés quedó por detrás de Max Verstappen, que suma 112 unidades, y de Oscar Piastri, que llegó a 106. Más adelante aparecen Isack Hadjar, con 71, y los pilotos de Racing Bulls Liam Lawson y Arvid Lindblad, con 51 y 25 puntos respectivamente.
Para Alpine, la situación vuelve a poner el foco en Gasly, que sigue siendo la principal referencia del equipo en cuanto a obtención de puntos. Además, Franco Colapinto acumula 19 unidades y se encuentra decimosegundo en la clasificación, por lo que también tendrá un papel importante en el objetivo de acercarse a Racing Bulls.
Cómo quedó Alpine en el Campeonato de Constructores
- Mercedes: 425 puntos
- Ferrari: 338 puntos
- McLaren: 265 puntos
- Red Bull Racing: 189 puntos
- Racing Bulls: 70 puntos
- Alpine: 54 puntos
- Haas: 21 puntos.
- Audi: 16 puntos
- Williams: 11 puntos
- Aston Martin: 3 puntos
- Cadillac: 0 puntos
Una pelea por el quinto puesto que vuelve a tomar fuerza
La diferencia entre Alpine y Racing Bulls obliga al equipo de Enstone a mirar con atención cada carrera que queda. La pérdida de nueve puntos no solo modificó la clasificación, sino que también amplió considerablemente una distancia que antes de la resolución era mucho más pequeña. Con la temporada todavía en desarrollo, la escudería tendrá oportunidades para descontar terreno, aunque el rival también llega con una ventaja que le permite afrontar las próximas fechas con mayor margen.
El campeonato continuará con nuevos Grandes Premios y carreras que pueden volver a modificar la tabla. En ese contexto, el equipo del pilarense de 23 años necesitará maximizar cada resultado de Gasly y Colapinto para volver a meterse de lleno en la pelea por el quinto puesto del Mundial de Constructores.
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