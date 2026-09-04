Alpine perdió terreno en la tabla de Constructores de la Fórmula 1 tras el caso Gasly

Para Alpine, la situación vuelve a poner el foco en Gasly, que sigue siendo la principal referencia del equipo en cuanto a obtención de puntos. Además, Franco Colapinto acumula 19 unidades y se encuentra decimosegundo en la clasificación, por lo que también tendrá un papel importante en el objetivo de acercarse a Racing Bulls.

Cómo quedó Alpine en el Campeonato de Constructores

Mercedes: 425 puntos

Ferrari: 338 puntos

McLaren: 265 puntos

Red Bull Racing: 189 puntos

Racing Bulls: 70 puntos

Alpine: 54 puntos

Haas: 21 puntos.

Audi: 16 puntos

Williams: 11 puntos

Aston Martin: 3 puntos

Cadillac: 0 puntos

Una pelea por el quinto puesto que vuelve a tomar fuerza

La diferencia entre Alpine y Racing Bulls obliga al equipo de Enstone a mirar con atención cada carrera que queda. La pérdida de nueve puntos no solo modificó la clasificación, sino que también amplió considerablemente una distancia que antes de la resolución era mucho más pequeña. Con la temporada todavía en desarrollo, la escudería tendrá oportunidades para descontar terreno, aunque el rival también llega con una ventaja que le permite afrontar las próximas fechas con mayor margen.

El campeonato continuará con nuevos Grandes Premios y carreras que pueden volver a modificar la tabla. En ese contexto, el equipo del pilarense de 23 años necesitará maximizar cada resultado de Gasly y Colapinto para volver a meterse de lleno en la pelea por el quinto puesto del Mundial de Constructores.