Fórmula 1: las "vacaciones obligatorias" que impone la FIA en pleno receso europeo
La Federación Internacional del Automóvil establece un parate total para equipos y pilotos en mitad de temporada. La medida busca garantizar descanso y evitar ventajas competitivas.
La Fórmula 1 atraviesa su tradicional receso veraniego en Europa, una pausa que se extenderá hasta el 31 de agosto, cuando el campeonato se reactive con el Gran Premio de Países Bajos. Pero este descanso no es solo una cuestión de agenda: la Federación Internacional del Automóvil (FIA) establece, desde hace más de una década, una serie de reglas estrictas que prohíben cualquier tipo de trabajo que pueda mejorar el rendimiento de los autos durante este período.
La normativa obliga a las escuderías a cerrar por completo sus operaciones durante al menos 15 días consecutivos. Esto implica que no se pueden realizar pruebas técnicas, ajustes en los monoplazas ni reuniones de desarrollo. Incluso las comunicaciones entre miembros del equipo están restringidas: no se permiten llamadas, correos electrónicos, mensajes o encuentros que puedan interpretarse como trabajo relacionado con el rendimiento en pista.
La regla también abarca a los fabricantes de motores, como Ferrari, Honda, Renault y Mercedes, que durante este tiempo deben interrumpir cualquier avance en sus unidades de potencia. Las únicas excepciones están vinculadas a actividades de marketing o cuestiones financieras, aunque en muchos casos, tanto ingenieros como directivos aprovechan para desconectarse por completo.
Este “shutdown” nació en 2009 como una iniciativa para reducir la presión sobre el personal, en un calendario que entonces se acercaba a los 20 Grandes Premios. En 2014, la medida se incorporó formalmente al reglamento deportivo en sus artículos 24 y 25. Allí se especifica que los equipos deben notificar a la FIA sus fechas de descanso antes del inicio de la temporada y que cualquier intento de eludir estas restricciones será sancionado.
El objetivo principal es garantizar igualdad de condiciones para todas las escuderías en la segunda parte del campeonato, al tiempo que se protege la salud física y mental de quienes trabajan en la máxima categoría. Con diez fechas aún por disputarse y la lucha por el título en pleno desarrollo, este parate se convierte en un momento clave para recargar energías y planificar la recta final del año.
Los competidores o sus proveedores de servicios tienen estrictamente prohibido:
- Emplear a ningún empleado, consultor o subcontratista en el diseño, desarrollo o producción
- Realizar simulaciones CFD (dinámica de fluidos computacional, mecánica de fluidos computacional)
- Utilizar un túnel de viento o un banco de pruebas
- Producir o desarrollar elementos de su túnel de viento, sus monoplazas, piezas de prueba o herramientas
- Ensamblar automóviles o piezas de automóviles
No se consideran violación de las vacaciones obligadas a:
- El embalaje o descarga de mercancías, excepto automóviles o sus partes
- Sujeto a la aceptación de la FIA, la reparación de los monoplazas gravemente dañados durante la carrera anterior a la pausa.
- Sujeto a la aceptación de la FIA, cualquier actividad cuyo único propósito esté disociado de la Fórmula 1.
- Simulaciones CFD para proyectos que no tienen vínculos directos con la Fórmula 1
- El uso de un túnel de viento o un banco de pruebas para proyectos que no estén directamente relacionados con la Fórmula 1
- El montaje y utilización de vehículos de demostración, sin que ello suponga la producción, montaje o utilización de elementos de los monoplazas actualmente inscritos
- Sujeto a la aceptación de la FIA, la carga o equilibrado de baterías, con una corriente continua limitada a 5 amperios a una velocidad máxima de 0,1 culombios (amperios por segundo), que no se realice en un banco de pruebas y que involucre a un máximo de dos personas.
- Cualquier actividad cuyo único propósito sea el mantenimiento de la infraestructura de la fábrica o de los sistemas informáticos
- Cualquier actividad cuyo único propósito sea el entretenimiento o el bienestar de los empleados
- Los trabajos realizados en el circuito donde se reanudará la competición tras el parón
Cuándo vuelve a correr la Fórmula 1
Viernes 29 de agosto
- Primera práctica libre: 7:30.
- Segunda práctica libre: 11:00.
Sábado 30 de agosto
- Tercera práctica libre: 6:30.
- Clasificación: 10:00.
Domingo 31 de agosto
- Carrera: 10:00.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario