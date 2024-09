Fórmula 1: se conoció el conmovedor mensaje que recibió Franco Colapinto antes de su largada en Monza

El conmovedor mensaje que recibió Franco Colapinto antes de su largada en Monza

En las últimas horas salió a la luz el audio de la conmovedora arenga que le dio Gaëtan Jego, ingeniero de Williams, al bonaerense antes de su largada en Monza: “No te preocupes, respira hondo antes de empezar. Sabes lo que estás haciendo, lo has hecho toda tu vida. Solo es gente diferente, una carrera diferente”, comenzó diciendo Jego y luego cerró: “Yo te guiaré, diez segundos, que vaya bien, amigo”.

colapinto mensaje ingeniero debut.mp4

Qué dijo Franco Colapinto sobre su debut tras el Gran Premio de Monza

"Estoy muy contento y digiriendo todo, me duele mucho el cuerpo", reconoció Colapinto luego de la carrera, además de agradecerle al equipo de Williams porque "me ayudaron a progresar rápidamente. Ahora de golpe hice 53 vueltas y me fue bien, teníamos muy buen ritmo".

De todas maneras, se mostró desilusionado por la clasificación de este sábado, que lo hizo largar en la decimoctava posición: "Largamos muy atrás, sino podría haber estado cerca de conseguir puntos", aunque "la frustración de ayer de la Qualy se fue con la carrera de hoy". Con respecto a las próximas carreras, dijo: "De las ocho que quedan conozco solo Abu Dhabi".