El novedoso cambio que está estudiando la Fórmula 1 a partir de 2025

El actual sistema de puntuación, en vigor desde 2010, otorga puntos a los 10 primeros clasificados en una secuencia de 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. La propuesta cambiaría esa secuencia a 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Tras cinco carreras esta temporada, tres equipos aún no han puntuado, mientras que RB, propiedad de Red Bull, sólo ha logrado siete puntos y Haas cinco. La mitad superior está en una liga propia, con el dominante Red Bull ya con 195 puntos e incluso el quinto clasificado, Aston Martin, con 40.

Si los puntos se repartieran entre los 11º y 12º clasificados, todos los equipos habrían puntuado, con Sauber y Alpine, ambos de Renault, con dos unidades y Williams con cinco.

¿Qué dicen desde los equipos y los pilotos sobre esta medida?

"Da la sensación de que hay dos grupos en la Fórmula 1 en este momento. Los equipos del 6 al 10 están en una lucha tan dura como los del 1 al 5", dijo Christian Horner, jefe del campeón Red Bull, tras el Gran Premio de China del pasado fin de semana.

"Es una de esas cosas en las que hay que hacer números y mirar los análisis para saber qué cambiaría realmente. Soy imparcial al respecto, a menos, claro está, que estés pagando dinero por los puntos", sostuvo.

"No estoy en contra", dijo a la prensa el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, que anteriormente estuvo en Sauber cuando esa escudería corría como Alfa Romeo. "Entiendo perfectamente la frustración de estar haciendo un mega fin de semana, pero si no hay un DNF (abandono) delante de ti entonces acabas en el puesto 11 y la recompensa es cero", remarcó.

Laurent Mekies, director del equipo RB, dijo que la situación actual era difícil de explicar a los patrocinadores. "Si nos fijamos en el nivel de competitividad de los cinco primeros equipos y el nivel de fiabilidad de los coches, significa que la mayor parte de la carrera estás compitiendo teóricamente por cero puntos, y no creemos que esto sea correcto", manifestó.

Ayao Komatsu, de Haas, no vio ningún inconveniente. "Actualmente tenemos tres equipos con cero puntos y no creo que eso sea bueno para el deporte", dijo. “Tal vez dar puntos a todos”, acotó el piloto Kevin Magnussen. "50 puntos a P1 y luego repartirlos. No cambiaría nada en la cabeza, pero haría las carreras más interesantes para los cinco últimos", cerró.