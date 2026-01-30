Francia fue implacable con Kendry Páez antes de su llegada a River: ¿sale mucho de noche?

kendry paéz

Desde el cuerpo técnico también habían surgido señales de fastidio. En diciembre, el entonces entrenador del equipo expresó públicamente su descontento con el nivel mostrado por Páez y dejó entrever que la paciencia se estaba agotando. Esa postura coincidió con una pérdida progresiva de protagonismo: tras un inicio prometedor, en el que incluso fue reconocido como uno de los juveniles más destacados del torneo, el ecuatoriano fue quedando relegado y terminó casi sin minutos en el tramo final de la temporada.

El posterior cambio de entrenador no modificó el escenario. Aunque se había deslizado la posibilidad de sostenerlo en el plantel, la falta de continuidad y las críticas persistentes derivaron en un acuerdo para interrumpir el préstamo. Así, Páez cerró su etapa en Francia envuelto en cuestionamientos que excedieron lo futbolístico y que ahora acompañan su desembarco en el Millonario, donde buscará relanzar su carrera y revertir una imagen que en Europa quedó seriamente dañada.