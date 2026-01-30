Francia fue implacable con Kendry Páez antes de su llegada a River: ¿sale mucho de noche?
Medios europeos, encabezados por L’Equipe, cuestionaron con dureza la conducta del juvenil ecuatoriano fuera de la cancha y hablaron de falta de profesionalismo.
La llegada de Kendry Páez a River se da en un contexto atravesado por fuertes cuestionamientos desde Europa. Mientras en Núñez se valora su talento y su proyección a futuro, en Francia la salida del ecuatoriano de Racing de Estrasburgo fue acompañada por críticas severas que pusieron el foco casi exclusivamente en su comportamiento extrafutbolístico.
El prestigioso diario L’Equipe fue el más contundente y no ahorró calificativos al analizar el paso del juvenil por la Ligue 1. En un artículo titulado “Salidas nocturnas, falta de profesionalismo, mala supervisión: crónica de un fracaso anunciado”, el medio francés describió la experiencia de Páez como un proceso mal gestionado y condicionado por decisiones personales.
“Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo”, señaló la publicación, que detalló una serie de episodios vinculados a salidas nocturnas y actividades recreativas que, según el diario, atentaron contra su rendimiento deportivo y su adaptación al fútbol europeo.
L’Equipe fue aún más explícito al sostener que el joven mediocampista “aparecía más a menudo en las páginas de Interés General que en las deportivas”, en alusión a informaciones relacionadas con fiestas, consumo de alcohol y otros hábitos alejados de la exigencia que demanda la elite. Para el diario, ese contexto terminó pesando más que su indiscutida calidad técnica y su potencial, atributos que lo habían convertido en una de las mayores promesas del fútbol sudamericano.
Las críticas no se limitaron únicamente al jugador. El medio también apuntó contra Racing de Estrasburgo por lo que consideró una falta de control y acompañamiento. “Estuvo mal supervisado y nunca llegó a consolidarse realmente”, remarcó el artículo, sugiriendo que el club no logró establecer los límites necesarios para un futbolista de apenas 18 años que afrontaba su primera experiencia lejos de su país y de su entorno habitual.
Desde el cuerpo técnico también habían surgido señales de fastidio. En diciembre, el entonces entrenador del equipo expresó públicamente su descontento con el nivel mostrado por Páez y dejó entrever que la paciencia se estaba agotando. Esa postura coincidió con una pérdida progresiva de protagonismo: tras un inicio prometedor, en el que incluso fue reconocido como uno de los juveniles más destacados del torneo, el ecuatoriano fue quedando relegado y terminó casi sin minutos en el tramo final de la temporada.
El posterior cambio de entrenador no modificó el escenario. Aunque se había deslizado la posibilidad de sostenerlo en el plantel, la falta de continuidad y las críticas persistentes derivaron en un acuerdo para interrumpir el préstamo. Así, Páez cerró su etapa en Francia envuelto en cuestionamientos que excedieron lo futbolístico y que ahora acompañan su desembarco en el Millonario, donde buscará relanzar su carrera y revertir una imagen que en Europa quedó seriamente dañada.
