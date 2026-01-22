Fuerte reclamo del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, por las Islas Malvinas: "Ese mapa"
Ian Sielecki rechazó comenzar una audiencia tras darse cuenta que detrás de él había un mapa donde se veía a las Islas Malvinas como territorio británico.
El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, protagonizó este miércoles un tenso momento durante su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional francesa, al exigir que se cubriera parte de un mapa ubicado detrás suyo que mostraba a las Islas Malvinas como territorio británico. El diplomático se negó a iniciar su exposición hasta que se corrigiera el error y comparó la situación con la de algunos territorios de Ucrania.
Mientras Sielecki era presentado por el presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional, Bruno Fuchs, una mujer a su lado le indicó lo que mostraba el mapa detrás de él: debajo de las Islas Malvinas, entre paréntesis, se marcaba “R-U”, en referencia al Reino Unido. El embajador se dio vuelta y lo observó con estupor mientras esperaba su turno para hablar. Cuando el momento llegó, agradeció la invitación e inmediatamente pidió que se subsanara la situación.
“Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos. Así que gracias por ello y por esta invitación, que es un momento importante”, dijo al iniciar.
Sin embargo, a continuación y dirigiéndose al presidente de la comisión, Bruno Fuchs, reclamó: "Lamentablemente debo señalarle un pequeño inconveniente, señor presidente. En realidad, es un gran problema para mi país: acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas como si fueran parte del Reino Unido".
"Esto supone un problema en distintos niveles, incluso jurídicos, porque no puedo, como representante del Estado argentino, hablar libremente ante ese mapa; sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía de mi país, a la dignidad misma de la Nación Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional", añadió Sielecki.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores intentó restarle importancia al episodio e incluso justificó la representación cartográfica ubicada a sus espaldas. "Señor embajador, Malvinas, entre paréntesis: sabemos que este territorio está en disputa. No hemos atribuido, como usted señala, en este mapa", sostuvo.
Sin embargo, Sielecki se mantuvo inflexible. "Está señalado como Reino Unido. Ese es el punto", replicó, y a continuación explicó: "Es como si se invitara al embajador de Ucrania a hablar ante un mapa que mostrara a Lugansk o Crimea como si legítimamente formaran parte de Rusia. Estoy seguro de que mi colega ucraniano rechazaría eso de manera muy clara".
“No sé si existe alguna forma de cubrir ese mapa durante mi intervención, de alguna manera”, pidió antes de continuar con su palabra sobre los vínculos comerciales y políticos entre ambos países. A su demanda, esa parte del mapa fue ocultada con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió el comienzo de la audición consagrada a su país.
Cabe remarcar que el archipiélago de las Malvinas está situado a 600 kilómetros de la costa patagónica de Argentina. Fue escenario de una guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, que causó 649 muertos argentinos y 255 muertos británicos en 74 días.
