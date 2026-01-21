Grave denuncia contra un campeón del mundo con Francia por trata y empleo ilegal

lucas hernandez mbappe francia

Otro punto sensible es la supuesta entrega de documentación española falsa para simular una situación regular en el país. A eso se suma un episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando, durante un intento de robo en la vivienda, los hombres de la familia colombiana habrían utilizado armas de fuego y cuchillos para repeler a los intrusos. Imágenes de cámaras de seguridad, a las que accedió Paris Match, respaldarían parte del relato. La policía secuestró un arma registrada a nombre del matrimonio, que luego fue devuelta.

El conflicto se agravó en octubre de 2025, cuando Marie y su madre fueron despedidas tras una discusión. Días después, según la denuncia, se intentó una regularización forzada mediante contratos retroactivos con condiciones distintas a las reales. Desde el entorno de Hernández aseguraron que el jugador y su esposa “no estaban al tanto” de la denuncia y se mostraron “completamente desconcertados”, mientras la justicia francesa continúa analizando el caso.