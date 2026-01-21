Grave denuncia contra un campeón del mundo con Francia por trata y empleo ilegal
El defensor del PSG y campeón del mundo fue acusado junto a su esposa por una familia colombiana que asegura haber trabajado sin contrato ni papeles en su residencia.
Lucas Hernández, futbolista del Paris Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo con la Selección de Francia en Rusia 2018, quedó envuelto en una situación judicial de extrema gravedad. Junto a su esposa, Victoria Triay, fue denunciado ante la Fiscalía de Versalles por presunta trata de personas y empleo no registrado, a partir del testimonio de una familia colombiana que afirma haber trabajado para la pareja en condiciones irregulares entre 2024 y 2025.
La acusación fue revelada por la revista Paris Match, que tuvo acceso al expediente judicial. Según la denuncia, un matrimonio colombiano y sus tres hijos habrían cumplido tareas domésticas, de seguridad y cuidado de niños en la residencia del futbolista en Yvelines, sin contar con contratos formales, sin estar registrados en la Seguridad Social francesa y bajo extensas jornadas laborales que, de acuerdo al relato, oscilaban entre 72 y 84 horas semanales.
El vínculo, siempre según la presentación judicial, se habría iniciado en junio de 2024. Triay habría contactado en Colombia a una joven enfermera de 27 años llamada Marie, quien la había atendido durante un tratamiento médico. En ese intercambio, la esposa del defensor le habría prometido regularizar su situación laboral en Francia, lo que motivó el viaje de la joven en septiembre de ese año, sin visado ni documentación oficial.
Con el correr de los meses, la situación se habría ampliado. La pareja habría convocado al resto de la familia de Marie bajo promesas similares que nunca se concretaron. La joven y su madre realizaban tareas como cocineras, niñeras y empleadas domésticas, mientras que los hombres del grupo se encargaban de la vigilancia del domicilio, incluso durante la noche, sin descanso semanal ni respaldo legal.
La denuncia también sostiene que los pagos se realizaban únicamente en efectivo, sin recibos ni contratos, y que los salarios rondaban los 2.000 euros mensuales. La abogada de los denunciantes, Lola Dubois, remarcó que “la ausencia total de cotizaciones y contratos demuestra la intencionalidad del delito”. Además, el expediente incluye la firma de acuerdos de confidencialidad en febrero de 2025, pese a la inexistencia de una relación laboral formal.
Otro punto sensible es la supuesta entrega de documentación española falsa para simular una situación regular en el país. A eso se suma un episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando, durante un intento de robo en la vivienda, los hombres de la familia colombiana habrían utilizado armas de fuego y cuchillos para repeler a los intrusos. Imágenes de cámaras de seguridad, a las que accedió Paris Match, respaldarían parte del relato. La policía secuestró un arma registrada a nombre del matrimonio, que luego fue devuelta.
El conflicto se agravó en octubre de 2025, cuando Marie y su madre fueron despedidas tras una discusión. Días después, según la denuncia, se intentó una regularización forzada mediante contratos retroactivos con condiciones distintas a las reales. Desde el entorno de Hernández aseguraron que el jugador y su esposa “no estaban al tanto” de la denuncia y se mostraron “completamente desconcertados”, mientras la justicia francesa continúa analizando el caso.
