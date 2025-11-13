Francia goleó a Ucrania y se afirma en la cima de su grupo rumbo al Mundial 2026

El equipo de Didier Deschamps fue contundente desde el arranque y encontró en Kylian Mbappé a su arma principal. El capitán del seleccionado francés firmó un doblete, mientras que el tercer tanto lo anotó Michael Olise, una de las grandes apariciones de esta nueva camada. En el tramo final, Hugo Ekitike decoró el marcador y cerró una actuación sólida del campeón mundial en 2018.