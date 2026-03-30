Francia mostró su recambio y venció con autoridad a Colombia en un duelo vibrante
Con un equipo alternativo, el conjunto europeo dominó gran parte del encuentro y se impuso 3-1 en Estados Unidos. ¡Mirá el resumen del amistoso!
La Selección de Francia volvió a dejar en claro la profundidad de su plantel al superar por 3-1 a Colombia en un amistoso internacional disputado en Estados Unidos. A pesar de no contar con varios de sus titulares habituales desde el arranque, el equipo dirigido por Didier Deschamps fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro y logró construir una victoria sólida que reafirma su gran presente.
Venía de un triunfo convincente ante Brasil y repitió sensaciones positivas, incluso con una formación alternativa. El conjunto europeo marcó diferencias desde el inicio, apoyado en el desequilibrio ofensivo de Désiré Doué y la presencia física de Marcus Thuram en el área rival. El joven extremo del PSG fue una de las grandes figuras de la jornada, abriendo el marcador en el primer tiempo y mostrando una capacidad constante para generar peligro.
Más tarde, Thuram amplió la ventaja con un cabezazo que reflejó el dominio francés en el juego aéreo y en la construcción colectiva. Colombia, en cambio, tuvo serias dificultades para encontrar su ritmo durante buena parte del partido.
El equipo conducido por Néstor Lorenzo se vio superado en la intensidad y en la precisión, especialmente en la primera mitad. Si bien contó con algunas aproximaciones aisladas, no logró sostener el control ni inquietar de manera constante al arco defendido por Brice Samba. En el complemento, Francia volvió a golpear con un nuevo tanto de Doué, que firmó su doblete y prácticamente sentenció el encuentro.
Con el 3-0 en el marcador, el partido parecía definido, pero los cambios introducidos por el cuerpo técnico colombiano le dieron otro aire al equipo. El ingreso de Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz resultó determinante para modificar la dinámica ofensiva. A partir de esas variantes, Colombia mostró una versión más competitiva en los últimos 25 minutos.
La sociedad entre Quintero y Campaz generó mayor fluidez en ataque y permitió que el conjunto cafetero encontrara el descuento a través del propio futbolista de Rosario Central. Ese tramo final evidenció una mejora significativa, aunque no alcanzó para revertir el resultado.
En los minutos finales también se produjo el ingreso de Kylian Mbappé, que sumó algunos minutos y participó en acciones ofensivas, aunque sin modificar el marcador. Les Blues controló los intentos finales del Cafetero y cerró el partido sin mayores sobresaltos, confirmando una victoria que refuerza su poderío colectivo y la calidad de sus variantes.
Los goles de la victoria de Francia ante Colombia
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