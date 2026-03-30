Francia mostró su recambio y venció con autoridad a Colombia en un duelo vibrante

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La sociedad entre Quintero y Campaz generó mayor fluidez en ataque y permitió que el conjunto cafetero encontrara el descuento a través del propio futbolista de Rosario Central. Ese tramo final evidenció una mejora significativa, aunque no alcanzó para revertir el resultado.

En los minutos finales también se produjo el ingreso de Kylian Mbappé, que sumó algunos minutos y participó en acciones ofensivas, aunque sin modificar el marcador. Les Blues controló los intentos finales del Cafetero y cerró el partido sin mayores sobresaltos, confirmando una victoria que refuerza su poderío colectivo y la calidad de sus variantes.

Los goles de la victoria de Francia ante Colombia

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