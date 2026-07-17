Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

La selección dirigida por Didier Deschamps, que cuenta con Kylian Mbappé, llegó hasta semifinales luego de eliminar a Marruecos en cuartos de final, pero se encontró con una España sólida en la instancia decisiva.

Inglaterra, por su parte, buscará conseguir su mejor actuación mundialista desde la consagración de 1966. El conjunto británico volvió a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y confirmó su protagonismo en los últimos torneos, luego de haber alcanzado la final de la Eurocopa 2020 y las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

Bajo la conducción de Thomas Tuchel, los ingleses llegaron hasta la definición por el tercer puesto después de superar a México y Noruega, antes de caer ante Argentina en semifinales.

Formaciones de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

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