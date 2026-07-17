Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Inglaterra, que viene de caer ante Argentina, choca con "Los Galos" en Miami, este sábado, desde las 18. Los detalles en la nota.
Inglaterra y Francia se enfrentarán este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, en un duelo que pondrá frente a frente a dos de las grandes potencias del fútbol europeo.
El encuentro se disputará desde las 18 (hora argentina), en Miami, y será transmitido por DSports. Ambos seleccionados llegan a esta instancia después de quedar eliminados en las semifinales del torneo.
Inglaterra cayó ante Argentina por 2 a 1 en Atlanta, mientras que Francia no pudo superar a España, que se impuso por 2 a 0 en Dallas. Ahora, los dos buscarán cerrar su participación mundialista con una victoria y quedarse con el tercer lugar del certamen.
El partido tendrá además un condimento histórico, ya que se medirán dos selecciones con una larga trayectoria en la Copa del Mundo. Les Bleus, campeona en 1998 y 2018, intentará sumar otro podio después de una campaña en la que volvió a mostrar su jerarquía internacional.
La selección dirigida por Didier Deschamps, que cuenta con Kylian Mbappé, llegó hasta semifinales luego de eliminar a Marruecos en cuartos de final, pero se encontró con una España sólida en la instancia decisiva.
Inglaterra, por su parte, buscará conseguir su mejor actuación mundialista desde la consagración de 1966. El conjunto británico volvió a instalarse entre los cuatro mejores del mundo y confirmó su protagonismo en los últimos torneos, luego de haber alcanzado la final de la Eurocopa 2020 y las semifinales del Mundial de Rusia 2018.
Bajo la conducción de Thomas Tuchel, los ingleses llegaron hasta la definición por el tercer puesto después de superar a México y Noruega, antes de caer ante Argentina en semifinales.
Formaciones de Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
Horario y televisación
- Hora: 18
- Televisación: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Miami
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