Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto: quiénes son los entrenadores de cada selección

El DT de la Selección de Inglaterra

Antes de asumir el desafío de dirigir a Inglaterra, Tuchel desarrolló toda su carrera como entrenador en el fútbol alemán. Sus primeros pasos fueron en las categorías inferiores del Augsburg y, posteriormente, tuvo su primera experiencia en la Bundesliga al frente del Mainz 05.

Tuchel, en la cuerda floja tras perder con Argentina.

Su carrera dio un salto al dirigir a Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, clubes con los que terminó de consolidarse entre los entrenadores más prestigiosos de Europa.

Desde que tomó las riendas de la selección inglesa, los resultados acompañaron su gestión. En sus primeros 15 partidos consiguió 11 triunfos, un empate y solo tres derrotas. Sin embargo, la caída ante Argentina empañó esta estadística y despertó fuertes críticas en el viejo continente.