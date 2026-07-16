Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto: quiénes son los entrenadores de cada selección
De un lado está Deschamps, que se despide de Francia luego de 14 años al mando; del otro, Tuchel, que despertó fuertes críticas luego de la derrota ante Argentina.
Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado por el tercer puesto del Mundial 2026, en un duelo que reunirá a las dos selecciones que quedaron a las puertas del título.
El encuentro, que se disputará en Miami desde las 18 (hora argentina), también tendrá un atractivo especial en los bancos de suplentes, donde Didier Deschamps y Thomas Tuchel buscarán cerrar el torneo con una victoria que los deposite en el podio.
El DT de la Selección de Francia
Antes de convertirse en entrenador, Deschamps tuvo una destacada carrera como futbolista. Como capitán de Francia conquistó el Mundial de 1998 y luego ganó la Eurocopa 2000. A nivel de clubes también alcanzó la cima de Europa, al ganar la Champions League con Olympique de Marsella y posteriormente con Juventus.
Su éxito continuó en los bancos de suplentes: desde que asumió como seleccionador de Francia en 2012, consolidó uno de los procesos más exitosos del fútbol internacional, con la obtención del Mundial de Rusia 2018, el título de la UEFA Nations League, además de los subcampeonatos en la Eurocopa 2016 y el Mundial de Qatar 2022.
Gracias a esos logros, integra el reducido grupo de entrenadores que conquistaron la Copa del Mundo tanto como jugadores como desde el banco de suplentes, un hito que comparte únicamente con Franz Beckenbauer y Mario Zagallo.
El DT de la Selección de Inglaterra
Antes de asumir el desafío de dirigir a Inglaterra, Tuchel desarrolló toda su carrera como entrenador en el fútbol alemán. Sus primeros pasos fueron en las categorías inferiores del Augsburg y, posteriormente, tuvo su primera experiencia en la Bundesliga al frente del Mainz 05.
Su carrera dio un salto al dirigir a Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, clubes con los que terminó de consolidarse entre los entrenadores más prestigiosos de Europa.
Desde que tomó las riendas de la selección inglesa, los resultados acompañaron su gestión. En sus primeros 15 partidos consiguió 11 triunfos, un empate y solo tres derrotas. Sin embargo, la caída ante Argentina empañó esta estadística y despertó fuertes críticas en el viejo continente.
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