"Desastre", así plasmó la prensa internacional la derrota de Francia en semifinales del Mundial 2026

Por su parte, El País expresó: "Una gran España se impone con claridad ante Francia y pasa a la final del Mundial".

Al sellar su victoria en Dallas, España se convirtió en la primera selección en asegurar su boleto para la gran final del Mundial 2026. Ahora, los españoles quedan a la espera del desenlace del choque entre Argentina e Inglaterra, del cual saldrá el rival definitivo en la lucha por el título mundial.