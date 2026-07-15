"Desastre", así plasmó la prensa internacional la derrota de Francia en semifinales del Mundial 2026
Inesperadamente, Francia quedó afuera de la Copa del Mundo y desató una ola de críticas, luego de ser considerada "la favorita", incluso por los franceses.
Francia quedó, inesperadamente, afuera del Mundial 2026. La victoria de España en las semifinales sacudió las portadas de los principales medios deportivos del mundo. Mientras la prensa española desbordó entusiasmo, la francesa contrastó con un tono de decepción absoluta.
Así plasmó la prensa internacional la eliminación de Francia del Mundial 2026
El diario L'Équipe lideró la ola de críticas con un contundente e implacable titular: "Desastre en Dallas". La frustración francesa quedó plasmada también en su portada impresa, donde sentenciaron: "Estrella fugaz. Impotentes ante la Roja, los Bleus fallaron en el partido y no conseguirán su tercer título mundial".
Por su parte, Le Figaro se sumó al lamento colectivo con el titular: "Se acaba el sueño para los Bleus, eliminados sin piedad de la Copa del Mundo por la Roja", dejando en evidencia el claro dominio del equipo español durante el encuentro.
En tanto, el periódico Le Parisien recurrió al sarcasmo y tituló: "Francia-España (0-2): se cancela el espectáculo de fuegos artificiales…", una clara alusión al flojo rendimiento de un equipo francés que no estuvo a la altura de lo esperado.
Celebración en los medios españoles tras eliminar a Francia
En contraste, las portadas de los principales periódicos deportivos en España desbordaban alegría tras sellar el pase al partido definitivo. El diario AS abrió con el titular "Una lección para el mundo", mientras que Marca celebró en primera plana: "Un baño histórico".
Por su parte, El País expresó: "Una gran España se impone con claridad ante Francia y pasa a la final del Mundial".
Al sellar su victoria en Dallas, España se convirtió en la primera selección en asegurar su boleto para la gran final del Mundial 2026. Ahora, los españoles quedan a la espera del desenlace del choque entre Argentina e Inglaterra, del cual saldrá el rival definitivo en la lucha por el título mundial.
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