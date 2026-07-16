Francia vs. Inglaterra: las figuras más importantes de cada selección
Chocan en Miami con un solo objetivo tras caer en semifinales: terminar la Copa del Mundo con una sonrisa. Los detalles en la nota.
Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado, en el Hard Rock Stadium de Miami, por el tercer puesto del Mundial 2026 en un duelo que reunirá a dos de las selecciones más fuertes de Europa.
Del lado francés, Kylian Mbappé volverá a ser la principal referencia ofensiva, mientras que Inglaterra depositará gran parte de sus esperanzas en su capitán, Harry Kane, máximo referente del ataque del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, en busca de quedarse con el tercer puesto.
Las figuras de la Selección de Francia
Francia presentó uno de los planteles con mayor cantidad de figuras del torneo. Mbappé es su principal referente y comparte protagonismo con futbolistas de primer nivel como Ousmane Dembélé y Désiré Doué, campeones de Europa con el PSG, además de Aurélien Tchouameni y otros talentos que brillan en los grandes clubes del continente.
El seleccionado francés reúne jugadores destacados en equipos como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester City y Bayern Munich, lo que le permite contar con variantes de enorme jerarquía en todas sus líneas.
La competencia interna es tan fuerte que nombres como Eduardo Camavinga, Kingsley Coman y Randal Kolo Muani quedaron fuera de la convocatoria, una muestra del nivel y la profundidad del plantel dirigido por Didier Deschamps.
Las figuras de la Selección de Inglaterra
El elenco inglés también llegó al Mundial 2026 con uno de los planteles más competitivos del certamen. Kane es el gran referente del equipo y comparte protagonismo con figuras de primer nivel como Jude Bellingham, Anthony Gordon y Bukayo Saka, además de otros futbolistas que se destacan en las principales ligas de Europa.
El conjunto dirigido por Tuchel, que viene de caer ante Argentina por 2 a 1, cuenta con jugadores de elite distribuidos en clubes como Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Múnich, Chelsea y Liverpool, lo que le permite disponer de variantes de gran jerarquía en todas sus líneas.
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