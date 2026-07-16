Francia vs. Inglaterra: las figuras más importantes de cada selección

Las figuras de la Selección de Inglaterra

El elenco inglés también llegó al Mundial 2026 con uno de los planteles más competitivos del certamen. Kane es el gran referente del equipo y comparte protagonismo con figuras de primer nivel como Jude Bellingham, Anthony Gordon y Bukayo Saka, además de otros futbolistas que se destacan en las principales ligas de Europa.

Kane es el goleador de Inglaterra con seis tantos.

El conjunto dirigido por Tuchel, que viene de caer ante Argentina por 2 a 1, cuenta con jugadores de elite distribuidos en clubes como Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Bayern Múnich, Chelsea y Liverpool, lo que le permite disponer de variantes de gran jerarquía en todas sus líneas.