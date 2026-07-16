La IA reveló quién ganaría el partido entre Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
El duelo tendrá lugar en Miami y enfrenta a dos selecciones golpeadas. Gemini señaló quién se quedará con el tercer puesto de la Copa del Mundo.
La Inteligencia Artificial de Gemini realizó un análisis del partido entre Francia e Inglaterra y dio a conocer su pronóstico para el encuentro por el tercer puesto del Mundial 2026.
Ambas selecciones se enfrentarán este sábado por el tercer puesto del Mundial, luego de caer en las semifinales ante España y Argentina. El encuentro se disputará en el Hard Rock de Miami y lo televisará DSports, señal que transmite los 104 encuentros del certamen.
El resultado que predice la inteligencia artificial
Según el análisis realizado por Gemini, el duelo por el tercer puesto tendrá un desenlace cargado de emociones y terminará con una victoria de Francia por 3 a 2 en tiempo suplementario, resultado que le permitirá quedarse con el tercer puesto.
El pronóstico anticipa un encuentro de ida y vuelta, con situaciones de peligro para ambos equipos y un ritmo intenso desde el inicio. El marcador se abriría a los 24 minutos por intermedio de Kylian Mbappé, quien definiría con un remate cruzado tras una gran acción individual.
Sin embargo, antes del descanso, la selección inglesa encontraría la igualdad gracias a un cabezazo de Harry Kane a los 41 minutos, luego de un tiro de esquina.
En el complemento, el conjunto de Thomas Tuchel daría vuelta el resultado a los 73 minutos con un remate de media distancia de Jude Bellingham. Pero cuando parecía encaminarse al tercer puesto, Les Bleus reaccionarían sobre el cierre del tiempo reglamentario: a los 88 minutos, Ousmane Dembélé aprovecharía un rebote dentro del área para establecer el 2 a 2 y llevar la definición al alargue.
Ya en el tiempo suplementario, el desgaste físico de ambos seleccionados jugaría un papel determinante. En ese contexto, Dembélé, de nuevo, aparecería a los 104 minutos para culminar un rápido contraataque y marcar el 3 a 2 definitivo, dándole a al seleccionado de Didier Deschamps el triunfo y el tercer puesto del Mundial 2026.
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