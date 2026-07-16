La IA reveló quién ganaría el partido entre Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Según Gemini, Francia se quedará con el tercer puesto de la Copa del Mundo.

En el complemento, el conjunto de Thomas Tuchel daría vuelta el resultado a los 73 minutos con un remate de media distancia de Jude Bellingham. Pero cuando parecía encaminarse al tercer puesto, Les Bleus reaccionarían sobre el cierre del tiempo reglamentario: a los 88 minutos, Ousmane Dembélé aprovecharía un rebote dentro del área para establecer el 2 a 2 y llevar la definición al alargue.

Ya en el tiempo suplementario, el desgaste físico de ambos seleccionados jugaría un papel determinante. En ese contexto, Dembélé, de nuevo, aparecería a los 104 minutos para culminar un rápido contraataque y marcar el 3 a 2 definitivo, dándole a al seleccionado de Didier Deschamps el triunfo y el tercer puesto del Mundial 2026.