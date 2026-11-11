Alta tensión entre Zidane y Mbappé en Francia: el cambio táctico que generó diferencias

"Kylian puede jugar en varias posiciones pero también es posible que durante estos partidos llegue a jugar en su posición preferida. Es decir, como delantero, y no habría ningún problema", explicó el entrenador.

La ausencia de Dembélé por lesión facilitaría esa modificación dentro del esquema de Les Bleus. Sin embargo, el problema no estaría limitado a una cuestión futbolística, sino también a la falta de comunicación directa entre el técnico y su principal figura.

¿Cuándo juega Francia por la Nations League?

El seleccionado dirigido por Zidane tiene dos compromisos por delante para cerrar la fase de grupos de la UEFA Nations League:

Jueves 12 de noviembre: Italia vs. Francia, a las 16.45 (hora argentina).

Domingo 15 de noviembre: Francia vs. Turquía, a las 16.45 (hora argentina).

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa ahora por recuperar físicamente a la Tortuga y encontrar la mejor manera de integrarlo al funcionamiento del equipo.