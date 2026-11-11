Alta tensión entre Zidane y Mbappé en Francia: el cambio táctico que generó diferencias
El entrenador y el capitán de la Selección francesa todavía no lograron construir la misma sintonía que el delantero tenía con Didier Deschamps.
La llegada de Zinedine Zidane al banco de la Selección de Francia trajo consigo un nuevo desafío: construir una relación futbolística con Kylian Mbappé. Sin embargo, los primeros meses de trabajo no habrían sido sencillos y ya aparecieron algunas diferencias entre el entrenador y el capitán del equipo.
Según informó L'Equipe, la conexión entre ambos está lejos de la que el delantero del Real Madrid había conseguido con Didier Deschamps, su anterior director técnico en el seleccionado. Uno de los primeros puntos de conflicto estuvo relacionado con una decisión táctica de Zidane, quien durante la fecha FIFA de septiembre-octubre lo ubicó sobre la banda izquierda y le reservó el puesto de centrodelantero a Ousmane Dembélé.
El cambio de posición de Mbappé que generó malestar
La determinación del entrenador no habría sido bien recibida por el capitán francés, acostumbrado a desempeñarse como referencia ofensiva y tener mayor protagonismo en el centro del ataque. La modificación pudo ser interpretada por el futbolista como una pérdida de influencia dentro del equipo.
Zidane habría tomado conocimiento de esa incomodidad, aunque las circunstancias impidieron que ambos mantuvieran una conversación profunda para resolver las diferencias. En aquella convocatoria, Mbappé llegó con algunos problemas físicos y posteriormente sufrió una lesión durante el encuentro frente a Turquía, por lo que regresó a Madrid sin que se produjera el acercamiento esperado.
Zidane dio un paso para recuperar la sintonía con Mbappé
La nueva convocatoria volvió a poner el foco sobre la relación entre ambos. En la presentación de la lista para los compromisos frente a Italia y Turquía, el director técnico dejó abierta la posibilidad de devolverle al delantero su posición preferida.
"Kylian puede jugar en varias posiciones pero también es posible que durante estos partidos llegue a jugar en su posición preferida. Es decir, como delantero, y no habría ningún problema", explicó el entrenador.
La ausencia de Dembélé por lesión facilitaría esa modificación dentro del esquema de Les Bleus. Sin embargo, el problema no estaría limitado a una cuestión futbolística, sino también a la falta de comunicación directa entre el técnico y su principal figura.
¿Cuándo juega Francia por la Nations League?
El seleccionado dirigido por Zidane tiene dos compromisos por delante para cerrar la fase de grupos de la UEFA Nations League:
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Jueves 12 de noviembre: Italia vs. Francia, a las 16.45 (hora argentina).
Domingo 15 de noviembre: Francia vs. Turquía, a las 16.45 (hora argentina).
La principal preocupación del cuerpo técnico pasa ahora por recuperar físicamente a la Tortuga y encontrar la mejor manera de integrarlo al funcionamiento del equipo.
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