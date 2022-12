David Trezeguet festejó el pase a la final de Francia: la furia de los hinchas argentinos

“Argentina rey, Argentina”, “Vamos Argentina”, “En River se banca a Argentina”, “Acordate que sos de River, River = Argentina”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer debajo de la foto de la selección francesa.

Trezeguet nació en Ruán, Francia, y a sus tres años llegó a Argentina con su familia. Pese a que se crió en Vicente López, eligió defender la camiseta francesa y fue campeón del mundo en el ‘98.

En una entrevista con France Football en 2016, el propio Trezeguet admitió: "Con los años me he preguntado si habría tenido sitio en la Selección Argentina, viendo los delanteros que tenían: Batistuta, Crespo... Ellos también jugaban en Italia en grandes clubes, como yo. Tuvimos más o menos el mismo recorrido. Me preguntaba si me hubiera adaptado al juego argentino".

"Siempre me atrajo ese país (por Francia). Los amigos me llamaban 'el francés' porque sabían dónde había nacido. Francia está cosida a mi historia familiar. Hay antepasados llegados del sudoeste de Francia a Argentina en el siglo XIX, mi padre, que jugó en Francia, mi nacimiento...", justificó sobre su decisión, aunque aclaró: "Al mismo tiempo, me sentía completamente argentino, son mis raíces. Pero quería descubrir ese país (Francia) a cualquier precio. Siempre tuve esa idea en la cabeza".