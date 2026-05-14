Francia confirmó su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y hay un histórico ausente
Con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé a la cabeza, Didier Deschamps reveló el plantel definitivo de Les Bleus para la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.
A diferencia de otros seleccionados que optaron por prelistas extensas, Francia presentó directamente a los 26 apellidos que representarán al país en el Mundial 2026. La lista destaca por una delantera renovada y de gran presente, aunque también marca el cierre de un ciclo para referentes históricos. Más allá de eso, la calidad de sus futbolistas fue en aumento respecto a la última Copa del Mundo y por esta razón se perfilan cómo uno de los grandes candidatos a pelear nuevamente por el título.
Entre las caras nuevas que integran la ofensiva gala aparecen Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Munich) y Rayan Cherki (Manchester City). Por el contrario, la gran ausencia de la convocatoria es Antoine Griezmann, uno de los pilares históricos de la era del entrenador Didier Deschamps, quien no formará parte de la delegación.
Por historia y presente, la Selección de Francia buscará llegar nuevamente a una findal del mundo cómo lo hizo en Rusia 2018 (terminó siendo campeón) y Qatar 2022 dónde perdió ante la Selección Argentina. Con nuevos nombres que pisan fuerte en el fútbol mundial, los europeos buscarán seguir dejando su huella en una competencia que promete ser apasionante.
La lista definitiva de la Selección de Francia para el Mundial 2026
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Arqueros: Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Stade Rennes) y Robin Risser (Lens).
Defensores: Jules Koundé (Barcelona), Lucas Digne (Aston Villa), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Malo Gusto (Chelsea), Ibrahima Konaté (Liverpool), Théo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (PSG) y Maxence Lacroix (Crystal Palace).
Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Adrien Rabiot (Milan), Manu Koné (Roma), Warren Zaïre-Emery (PSG) y N'Golo Kanté (Fenerbahce).
Delanteros: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (Monaco), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (PSG) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).
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