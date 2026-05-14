Francia confirmó su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y hay un histórico ausente

A diferencia de otros seleccionados que optaron por prelistas extensas, Francia presentó directamente a los 26 apellidos que representarán al país en el Mundial 2026. La lista destaca por una delantera renovada y de gran presente, aunque también marca el cierre de un ciclo para referentes históricos. Más allá de eso, la calidad de sus futbolistas fue en aumento respecto a la última Copa del Mundo y por esta razón se perfilan cómo uno de los grandes candidatos a pelear nuevamente por el título.