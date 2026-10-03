Francisco Cerúndolo se metió en cuartos del China Open
El argentino superó 6-3 y 6-3 al checo Jakub Mensik, octavo preclasificado, y en cuartos le tocará el ruso Daniil Medvedev, tercer preclasificado en este torneo ATP 500 donde es favorito Alexander Zverev.
Francisco Cerúndolo logró este sábado una importantísima victoria en segunda ronda del China Open, al vencer al 8° preclasificado y número 14° del mundo, Jakub Mensik, en sets corridos: 6-3 y 6-3, colocando el marcador histórico en 3-0 a favor del nacido en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante un partido jugado mayormente desde el fondo de la cancha dura del complejo de Beijing, pero con varios momentos con drops y tiros a colocar, el tenista argentino logró imponerse gracias a su buen saque y a su terrible derecha, ante la cual el checo poco y nada pudo hacer.
Ahora, el porteño (actual 22° del mundo) enfrentará en cuartos de final al ruso Daniil Medvedev (3° preclasificado y 6° del ranking ATP), quien viene de ganarle al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4 y 6-3.
El historial entre ambos jugadores registra un solo partido y fue este año, en el ATP Masters 1000 de Miami, en canchas duras y donde se impuso Cerúndolo 6-0, 4-6 y 7-5, para luego caer ante el alemán Alexander Zverev claramente por 6-1 y 6-2.
De superarlo en esta ocasión, a Fran le esperaría una complicada instancia semifinal de este torneo de nivel 500, que otorga más de US$4 millones en premios, ya que deberá enfrentar al ganador del partido entre Zverev (1° preclasificado y 2° del ranking) y Novak Djokovic, uno de los más grandes tenistas de todos lo tiempos que a sus 39 años todavía da que hablar en el circuito.
Vale recordar que otros cuatro argentinos iniciaron este torneo pero cayeron en primera ronda: Sebastián Báez perdió ante el local Juncheng Shang; el menor de los Cerúndolo, Juan Manuel, ante el también local Yunchaokete Bu; Thiago Agustín Tirante contra el alemán Jan-Lennard Struff, y Mariano Navone ante el australiano Alex de Minaur.
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