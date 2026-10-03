Francisco Cerúndolo se metió en cuartos del China Open

De superarlo en esta ocasión, a Fran le esperaría una complicada instancia semifinal de este torneo de nivel 500, que otorga más de US$4 millones en premios, ya que deberá enfrentar al ganador del partido entre Zverev (1° preclasificado y 2° del ranking) y Novak Djokovic, uno de los más grandes tenistas de todos lo tiempos que a sus 39 años todavía da que hablar en el circuito.