Tomás Belmonte .

. Rodrigo Battaglia, que volvió a entrenarse con normalidad y estará entre los suplentes.

Son jugadores de características distintas, y cualquiera de los dos obligaría a reorganizar el mediocampo, ya que ninguno tiene la dinámica de Delgado.

La final ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre, también obliga a Boca a postergar su cruce de octavos del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, que se jugará el 25 de noviembre en La Bombonera.