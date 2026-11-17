Boca respira: Milton Delgado estará en la final ante Atlético Mineiro pese al esguince
Milton Delgado dejó el entrenamiento por un esguince leve, pero los estudios dieron bien y apunta a jugar la final ante Atlético Mineiro.
Boca pasó un susto a cuatro días de la final de la Copa Sudamericana. Milton Delgado tuvo que dejar el entrenamiento de esta mañana por una molestia tras recibir un pelotazo, pero los estudios confirmaron un esguince de grado 1 que, en principio, no le impedirá jugar desde el arranque ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre.
Durante los ejercicios, el mediocampista recibió un pelotazo en la punta de uno de sus pies que le repercutió en la rodilla. Siguió trabajando con sus compañeros, pero el dolor fue en aumento y el cuerpo médico decidió que se hiciera imágenes para descartar una lesión mayor. El diagnóstico llevó tranquilidad al plantel de Rodolfo Arruabarrena: se trata de un esguince leve. Igualmente, en el Xeneize serán prudentes y la decisión final dependerá de cómo evolucione en los próximos días.
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El volante surgido en Rafael Castillo se convirtió en una pieza central del equipo. Su versatilidad le permite acompañar a Leandro Paredes tanto en la marca como en la distribución, y no tiene un reemplazante natural en el plantel. Por eso, el resultado de los estudios fue un alivio en el Predio de Ezeiza en la semana más importante del año.
Las alternativas de Rodolfo Arruabarrena si Milton Delgado no llega
Si surge algún contratiempo, Arruabarrena tiene dos opciones:
- Tomás Belmonte.
- Rodrigo Battaglia, que volvió a entrenarse con normalidad y estará entre los suplentes.
Son jugadores de características distintas, y cualquiera de los dos obligaría a reorganizar el mediocampo, ya que ninguno tiene la dinámica de Delgado.
La final ante Atlético Mineiro, el 21 de noviembre, también obliga a Boca a postergar su cruce de octavos del Torneo Clausura ante Independiente Rivadavia, que se jugará el 25 de noviembre en La Bombonera.
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