Francisco Cerúndolo se retiró por lesión en el Masters 1000 de París: quedan dos argentinos
El porteño dejó la cancha por dolores de espalda cuando perdía 2-0 el tercer set ante Rinderknech, tras ganar el primero y tener saque para cerrar el segundo.
Francisco Cerúndolo se despidió del Masters 1000 de París de la peor manera. El argentino abandonó este martes su partido de primera ronda por dolores en la espalda, cuando caía por 2-0 en el tercer set ante el francés Arthur Rinderknech. Era el preclasificado número 16 y venía de llegar a la tercera ronda en las tres ediciones anteriores.
El tenista argentino empezó muy bien y se llevó el primer set por 6-3 con autoridad. En el segundo, llegó a sacar para cerrar el partido con ventaja de 5-4, pero no pudo aprovechar la oportunidad. El local reaccionó, forzó el tie-break y lo ganó por 7-2. En el tercer parcial, las molestias del argentino se hicieron evidentes. Tras recibir atención médica por la espalda, cedió los dos primeros games y, visiblemente disminuido, decidió retirarse con el marcador 3-6, 7-6(2) y 2-0 a favor del francés.
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Con esta derrota, el argentino cerró la temporada a una sola victoria de igualar las 39 que consiguió en 2023, su mejor registro. También quedó a un triunfo de llegar a diez victorias en Masters 1000 este año. Su mejor actuación en esa categoría fue en Miami, donde alcanzó los cuartos de final.
Qué argentinos quedan en el Masters 1000 de París
La baja de Cerúndolo se suma a las eliminaciones del lunes de su hermano Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone y Sebastián Báez, que había entrado desde la qualy. Argentina mantiene dos representantes:
- Tomás Martín Etcheverry, que venció al ruso Andrey Rublev.
- Thiago Tirante, que entró al cuadro en lugar del italiano Flavio Cobolli y jugará ante el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el francés Arthur Gea.
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