Francisco Cerúndolo se retiró por lesión en el Masters 1000 de París: quedan dos argentinos

El tenista argentino empezó muy bien y se llevó el primer set por 6-3 con autoridad. En el segundo, llegó a sacar para cerrar el partido con ventaja de 5-4, pero no pudo aprovechar la oportunidad. El local reaccionó, forzó el tie-break y lo ganó por 7-2. En el tercer parcial, las molestias del argentino se hicieron evidentes. Tras recibir atención médica por la espalda, cedió los dos primeros games y, visiblemente disminuido, decidió retirarse con el marcador 3-6, 7-6(2) y 2-0 a favor del francés.