El motivo por el cual Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso no están en la lista de la Selección Argentina
Scaloni apuesta a darles rodaje a los más jóvenes y, aunque deja la puerta abierta para los dos, hoy ambos corren de atrás en el mediocampo.
Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso volvieron a quedar afuera de la lista de Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Según el periodista Gastón Edul, el motivo principal es que el cuerpo técnico busca imponer un recambio en el mediocampo y hoy los dos corren de atrás en esa carrera.
El entrenador armó la nómina pensando en el presente y también en el futuro, con la intención de seguir dándoles rodaje a futbolistas jóvenes. Por eso, en la mitad de la cancha aparecen Ezequiel Fernández, Máximo Perrone y Valentín Barco.
Ninguno de los dos había sido llamado en la ventana anterior. Solo estuvieron en el amistoso ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental, porque era la despedida de Lionel Messi. La ausencia no deja de ser llamativa: son dos históricos del ciclo. Integraron la primera nómina de Scaloni en septiembre de 2018 y desde entonces fueron habituales en cada convocatoria. Aun así, no están descartados. Pueden volver en futuras listas, según su nivel en el Inter Miami (De Paul) y en el Betis (Lo Celso) y la consideración del entrenador.
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Las otras ausencias de la lista de la Selección Argentina
La nómina es la primera sin Messi, y el resto de las bajas importantes son obligadas:
- Lautaro Martínez: sufre una distensión en el muslo izquierdo y no jugó los últimos cinco partidos del Inter.
- Cristian Romero: tuvo una distensión en el aductor ante Espanyol, el 17 de octubre.
- Nicolás González: arrastra una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha.
- Leandro Paredes y Nahuel Molina: están sancionados por los incidentes posteriores a la final del Mundial ante España. Al volante le faltan cinco fechas de suspensión y al lateral, dos.
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