El motivo por el cual Rodrigo de Paul y Giovani Lo Celso no están en la lista de la Selección Argentina

Ninguno de los dos había sido llamado en la ventana anterior. Solo estuvieron en el amistoso ante Benín, el 6 de octubre en el Monumental, porque era la despedida de Lionel Messi. La ausencia no deja de ser llamativa: son dos históricos del ciclo. Integraron la primera nómina de Scaloni en septiembre de 2018 y desde entonces fueron habituales en cada convocatoria. Aun así, no están descartados. Pueden volver en futuras listas, según su nivel en el Inter Miami (De Paul) y en el Betis (Lo Celso) y la consideración del entrenador.