Francisco Prado vs. Ismael Bonfim en UFC Vegas 122: hora, TV y cómo ver en vivo la pelea

Sin embargo, el repertorio del argentino no se limita al intercambio de golpes: cuando la acción pasa al suelo, también puede recurrir a un jiu-jitsu brasileño técnico y fluido, una herramienta que amplía sus posibilidades y le permite afrontar distintos escenarios durante una pelea. La combinación de potencia, recursos de lucha y capacidad para adaptarse a diferentes situaciones constituye una de las principales fortalezas de Prado.

¿A qué hora pelea Francisco Prado vs. Ismael Bonfim?

UFC Vegas 122 se desarrollará este sábado 10 de octubre en el Meta Apex de Las Vegas. En Argentina, los primeros combates de la cartelera principal comenzarán a las 21, mientras que los enfrentamientos preliminares arrancarán a las 18.

La cartelera preliminar, en la que estará Prado, comenzará a las 20:30. El horario exacto del combate dependerá de cuánto duren las peleas anteriores, por lo que no existe una hora puntual confirmada para la salida de ambos al octágono, pero se estima que a partir de las 20:00 habrá que estar atentos al televisor.

El argentino Francisco Prado registra en la báscula 155 libras y está listo para la acción #UFCVegas122 | Ver en vivo por @PPlusDeportes https://t.co/jkxjR38YCY — UFC Español (@UFCEspanol) October 9, 2026

¿Cómo ver Francisco Prado vs. Ismael Bonfim en vivo?

La transmisión para Argentina estará disponible a través de Paramount+. La jornada tendrá como cierre el enfrentamiento el estadounidense Allen y el inglés Duncan, mientras en la co-estelar estarán el brasileño Camilo contra el inglés Herbert.

Para Prado, sin embargo, el gran objetivo estará unas peleas antes. El argentino buscará dar un paso adelante y reafirmar que puede construir un camino importante en la élite de las artes marciales mixtas.

UFC Vegas 122: la cartelera completa

Cartelera principal

Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan

Matheus Camilo vs Jai Herbert

Loopy Godínez vs Ketlen Souza

Andre Fili vs Kai Kamaka III

Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi

Tarjeta preliminar