Francisco Prado vs. Ismael Bonfim en UFC Vegas 122: hora, TV y cómo ver en vivo la pelea
El peleador argentino se presentará este sábado en el Meta Apex de Las Vegas, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita consolidarse en la categoría de peso ligero.
Francisco Prado tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en el octágono de la UFC. El argentino será parte de UFC Vegas 122, evento que se desarrollará en el Meta Apex de Las Vegas, donde se medirá con el brasileño Ismael Bonfim en un enfrentamiento que puede resultar determinante para su futuro inmediato dentro de la organización.
El objetivo del peleador nacional será volver al triunfo y afianzarse en la división de peso ligero, una categoría en la que considera que puede desarrollar su mejor versión. Con 24 años, todavía tiene margen para evolucionar y ganarse un lugar entre los nombres que buscan abrirse camino en una de las divisiones más competitivas de las artes marciales mixtas.
El compromiso ante Bonfim representa mucho más que una presentación más en su calendario. Para el argentino, será la posibilidad de recuperar la confianza, mostrar sus recursos técnicos y empezar a construir una nueva etapa dentro de la compañía más importante de las MMA.
Francisco Prado afronta una pelea importante en UFC Vegas 122
Uno de los aspectos que distingue al argentino es su capacidad para lastimar a sus rivales en diferentes distancias. Prado cuenta con una pegada potente que le permite representar una amenaza tanto cuando intercambia golpes a corta distancia como cuando consigue manejar el combate desde una posición más alejada.
Una de sus actuaciones más destacadas llegó con el nocaut sobre Ottman Azaitar, una victoria que le permitió recibir el bono a la Actuación de la Noche. Aquella presentación sirvió como muestra de su poder de definición y de la capacidad que tiene para resolver una pelea antes de que los jueces deban intervenir.
Sin embargo, el repertorio del argentino no se limita al intercambio de golpes: cuando la acción pasa al suelo, también puede recurrir a un jiu-jitsu brasileño técnico y fluido, una herramienta que amplía sus posibilidades y le permite afrontar distintos escenarios durante una pelea. La combinación de potencia, recursos de lucha y capacidad para adaptarse a diferentes situaciones constituye una de las principales fortalezas de Prado.
¿A qué hora pelea Francisco Prado vs. Ismael Bonfim?
UFC Vegas 122 se desarrollará este sábado 10 de octubre en el Meta Apex de Las Vegas. En Argentina, los primeros combates de la cartelera principal comenzarán a las 21, mientras que los enfrentamientos preliminares arrancarán a las 18.
La cartelera preliminar, en la que estará Prado, comenzará a las 20:30. El horario exacto del combate dependerá de cuánto duren las peleas anteriores, por lo que no existe una hora puntual confirmada para la salida de ambos al octágono, pero se estima que a partir de las 20:00 habrá que estar atentos al televisor.
¿Cómo ver Francisco Prado vs. Ismael Bonfim en vivo?
La transmisión para Argentina estará disponible a través de Paramount+. La jornada tendrá como cierre el enfrentamiento el estadounidense Allen y el inglés Duncan, mientras en la co-estelar estarán el brasileño Camilo contra el inglés Herbert.
Para Prado, sin embargo, el gran objetivo estará unas peleas antes. El argentino buscará dar un paso adelante y reafirmar que puede construir un camino importante en la élite de las artes marciales mixtas.
UFC Vegas 122: la cartelera completa
Cartelera principal
- Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan
- Matheus Camilo vs Jai Herbert
- Loopy Godínez vs Ketlen Souza
- Andre Fili vs Kai Kamaka III
- Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi
Tarjeta preliminar
- Julius Walker vs Gerald Meerschaert
- Francisco Prado vs Ismael Bonfim
- Niko Price vs Leon Shahbazyan
- Felipe Franco vs Brendson Ribeiro
- Allen Frye JrvsRJ Harris
- Alice Pereira vs Darya Zheleznyakova
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