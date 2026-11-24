La trampa del circuito de Qatar que tiene en alerta a Colapinto después del sexto puesto en Las Vegas
Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la Fórmula 1, y explicó qué hace difícil al circuito de Lusail.
Después de igualar su mejor resultado en la Fórmula 1 con el sexto puesto en Las Vegas, Franco Colapinto ya pone la mira en el Gran Premio de Qatar, que se corre este fin de semana. El piloto de Alpine se mostró optimista, pero advirtió que el circuito de Lusail no perdona: según dijo, "castiga mucho los errores".
En la web oficial de la escudería, el argentino explicó que las escapatorias de grava están muy cerca de la salida de las curvas, así que cualquier salida de pista se paga cara. Aun así, destacó que el flujo de las curvas hace que una vuelta completa sea muy gratificante.
Qué espera Franco Colapinto del Gran Premio de Qatar
Colapinto valoró el trabajo de Alpine en Las Vegas, donde el auto tuvo buen ritmo todo el fin de semana gracias a que el circuito se adaptó bien al monoplaza. Para Qatar espera volver a un tipo de carrera más habitual, después de la particular dinámica de rebufos del trazado estadounidense. Su objetivo es claro: sumar puntos por segunda carrera consecutiva en la penúltima fecha del año.
IMPORTANTE: El sexto puesto de Colapinto en Las Vegas no pasó inadvertido: el reconocimiento que recibió
Con el sexto puesto en Las Vegas, Colapinto sumó 8 puntos y volvió a la zona de puntos después de seis carreras. Ahora tiene 35 unidades y está 12° en el campeonato. Qatar no le trae buenos recuerdos. En 2024, con Williams, no terminó la carrera, y en 2025, ya con Alpine, fue 14°.
Horarios del GP de Qatar de Fórmula 1 (hora argentina)
Viernes 27 de noviembre
- Entrenamientos libres: 10.30 a 11.30
- Entrenamientos libres: 14 a 15
Sábado 28 de noviembre
- Práctica 3: 11.30 a 12.30
- Clasificación: 15 a 16
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13
Después de Qatar quedará solo Abu Dabi para cerrar la temporada 2026 de la Fórmula 1.
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