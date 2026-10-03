A pesar de largar desde el fondo, Franco Colapinto se mostró esperanzado para la carrera de este domingo

Franco Colapinto intentará remontar desde el fondo en el GP de Azerbaiyán

A pesar de haber clasificado en el puesto 15° durante este sábado y por las penalizaciones recibidas por el choque y las modificaciones en el motor, que serán las últimas programadas para este año, el piloto argentino largará desde el puesto 21°.

A pesar de eso y sabiendo que uno de sus fuertes son las largadas, Franco se mostró muy optimista con la puesta a punto del auto, el circuito y la posibilidad de remontar la situación en donde más le gusta: la pista.