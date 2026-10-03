A pesar de largar desde el fondo, Franco Colapinto se mostró esperanzado para la carrera de este domingo
En Bahréin el piloto argentino largará desde el fondo de la grilla, en el puesto 21°, pero se mostró confiado en que tendrá chances de recuperar posiciones.
Franco Colapinto y el equipo de Alpine afinaron la estrategia de la clasificación atentos a que por las penalizaciones, tanto por las modificaciones del motor como por el accidente en el Gran Premio de Azerbaiyán, no era tan relevante el lugar que consiguiera en la qualy ya que, de todos modos, partiría desde el fondo.
Es por eso que decidieron cuidar los neumáticos para tener varias opciones para la carrera del domingo y a la vez pudieron ajustar detalles en el motor.
El circuito de Malasia, donde se está corriendo un Gran Premio de Barhéin, tiene varios sectores en los que se puede pasar a los otros autos por lo que el piloto pilarense se mostró confiado en que podrá remontar y generar algunos sobrepasos por lo que se mostró confiado en que no todo está perdido.
La reacción de Briatore al desempeño de Franco Colapinto
El director de Alpine Flavio Briatore, valoró el desempeño de Franco durante la clasificación y consideró positivo el ritmo mostrado de cara a la carrera de este domingo.
La reacción del empresario trajo calma al box, luego de las fuertes críticas recibidas por el desafortunado choque de Franco en Bakú.
Franco Colapinto intentará remontar desde el fondo en el GP de Azerbaiyán
A pesar de haber clasificado en el puesto 15° durante este sábado y por las penalizaciones recibidas por el choque y las modificaciones en el motor, que serán las últimas programadas para este año, el piloto argentino largará desde el puesto 21°.
A pesar de eso y sabiendo que uno de sus fuertes son las largadas, Franco se mostró muy optimista con la puesta a punto del auto, el circuito y la posibilidad de remontar la situación en donde más le gusta: la pista.
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