Cómo es el auto de Juan Manuel Fangio que manejará Franco Colapinto en Buenos Aires

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Fangio, Colapinto y la emoción de la Fórmula 1 en Argentina

El cruce entre el legado de Fangio y la actualidad de Colapinto genera una enorme expectativa entre los fanáticos del automovilismo: “Ver la imagen de Fangio mezclada con la de Franco emociona. Es el representante argentino después de muchos años y tiene condiciones para llegar muy lejos”, destacó Diforti.

Para el propietario, el vehículo trasciende lo material: “Es emoción y respeto. Fue un modelo que marcó una época y cambió el automovilismo para siempre. Cada persona que se sube, aunque sea para sentarse, siente algo especial”. La exhibición promete convertirse en uno de los momentos más destacados del calendario automovilístico argentino, con un homenaje que une pasado y futuro en una misma pista.