Franco Colapinto volvió a sus raíces antes del show en Buenos Aires: giró en karting en Zárate

De esta manera, Colapinto combinó preparación y nostalgia antes de lo que será su gran exhibición urbana en Palermo, donde volverá a acelerar, esta vez ante miles de fanáticos argentinos.

Como era de esperarse, las imágenes de su paso por el kartódromo no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos celebraron verlo nuevamente en un entorno tan cercano a sus comienzos. Muchos destacaron la humildad del piloto de Alpine al regresar a las pistas donde dio sus primeros pasos, en la previa de un evento que promete convocar a una multitud en pleno Palermo.

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

Durante toda la jornada del evento que tiene a Mercado Libre como main sponsor, habrá actividades complementarias para el público. Desde las 11 se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y también habrá DJs y animaciones en los escenarios montados en las plazas Seeber y Sicilia.

Las entradas para sectores preferenciales se agotaron rápidamente, aunque habrá amplios espacios gratuitos para los fanáticos. Desde la organización aclararon que no estará permitido acampar ni habrá venta ambulante en la zona. Además, se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos para seguir la exhibición, entre ellos Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.

El evento promete ser uno de los grandes atractivos del año en la Ciudad, con una combinación única entre espectáculo, historia y la presencia de una de las grandes promesas argentinas de la Fórmula 1.