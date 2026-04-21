Franco Colapinto volvió a sus raíces antes del show en Buenos Aires: giró en karting en Zárate
El piloto argentino aprovechó unos días en el país para entrenarse en un ambiente familiar antes de su esperada exhibición con un Fórmula 1 en Palermo.
La llegada de Franco Colapinto a la Argentina no pasó desapercibida y marca el inicio de una agenda intensa que tendrá uno de sus momentos más destacados este fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, antes de subirse a un monoplaza de Fórmula 1, el joven eligió reconectarse con sus orígenes.
Lejos de los flashes y la exigencia de la máxima categoría, el piloto oriundo de Pilar se dio un gusto personal: volvió a girar en karting en el kartódromo de Zárate, un escenario que le resulta familiar y donde pudo moverse con mayor tranquilidad.
Allí, Colapinto se subió a un Tony Kart con motor KZ del Acosta Racing Team, estructura clave en su desarrollo deportivo. Fue justamente en ese equipo donde comenzó a construir su camino dentro del automovilismo, logrando títulos importantes como el campeonato nacional Pre Junior 2015 y el Junior 2017.
La jornada tuvo un fuerte componente emotivo, ya que también estuvieron presentes figuras importantes de sus inicios. Entre ellos, Martín Acosta, referente del equipo, además de Emiliano Caratozzolo, Ezequiel López y Alejandro Barbieri, vinculado a OTK Argentina.
El entrenamiento no solo sirvió para sumar kilómetros, sino también para reencontrarse con su círculo más cercano dentro del ambiente motor. Uno de los que dijo presente fue Gabriel Gandulia, amigo personal del piloto y actual competidor con un Ford Mustang en el Moriatis Competición.
De esta manera, Colapinto combinó preparación y nostalgia antes de lo que será su gran exhibición urbana en Palermo, donde volverá a acelerar, esta vez ante miles de fanáticos argentinos.
Como era de esperarse, las imágenes de su paso por el kartódromo no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos celebraron verlo nuevamente en un entorno tan cercano a sus comienzos. Muchos destacaron la humildad del piloto de Alpine al regresar a las pistas donde dio sus primeros pasos, en la previa de un evento que promete convocar a una multitud en pleno Palermo.
Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
Durante toda la jornada del evento que tiene a Mercado Libre como main sponsor, habrá actividades complementarias para el público. Desde las 11 se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad y también habrá DJs y animaciones en los escenarios montados en las plazas Seeber y Sicilia.
Las entradas para sectores preferenciales se agotaron rápidamente, aunque habrá amplios espacios gratuitos para los fanáticos. Desde la organización aclararon que no estará permitido acampar ni habrá venta ambulante en la zona. Además, se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos para seguir la exhibición, entre ellos Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.
El evento promete ser uno de los grandes atractivos del año en la Ciudad, con una combinación única entre espectáculo, historia y la presencia de una de las grandes promesas argentinas de la Fórmula 1.
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