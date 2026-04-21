El cronograma de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios y recorridos en Palermo

Las entradas para sectores preferenciales se agotaron rápidamente, aunque habrá amplios espacios gratuitos para los fanáticos. Desde la organización aclararon que no estará permitido acampar ni habrá venta ambulante en la zona. Además, se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos para seguir la exhibición, entre ellos Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego.

El evento promete ser uno de los grandes atractivos del año en la Ciudad, con una combinación única entre espectáculo, historia y la presencia de una de las grandes promesas argentinas de la Fórmula 1.