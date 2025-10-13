La razón por la que Alpine todavía no confirma a Franco Colapinto para 2026
La continuidad del argentino en la Fórmula 1 sigue sin ser oficializada, pero ya admiten que "si sigue rindiendo así" no habrá motivos para no mantenerlo.
A medida que la temporada 2025 de la Fórmula 1 se acerca a su final, la expectativa crece entre los fanáticos argentinos por la confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine para el 2026. Sin embargo, a pesar de las señales claras de su potencial y los elogios que ha recibido dentro del equipo, la confirmación oficial sigue sin llegar. ¿Por qué? Según las fuentes cercanas al equipo francés, la decisión aún no se ha tomado, aunque se espera que, si el argentino continúa con su nivel actual, su futuro en la competencia sea una realidad.
Alpine atraviesa un año difícil. A seis fechas del final, ocupa el último lugar en el campeonato de Constructores, con solo 20 puntos sumados por Pierre Gasly. La escudería, que ya piensa en 2026, se encuentra con la mirada puesta en los cambios reglamentarios y el paso a los motores Mercedes, dejando atrás a Renault. En este contexto, la entrada de Franco como titular parece cada vez más probable, aunque el equipo sigue manejando cautela en sus declaraciones.
Flavio Briatore, el jefe de equipo de facto, mencionó en varias oportunidades una "batalla interna" por el segundo puesto para 2026. Sin embargo, el panorama es claro: Colapinto no tiene competencia real. Paul Aron, el actual tester del equipo, ha tenido solo algunas sesiones de práctica en F1, lo que lo convierte en una apuesta demasiado arriesgada.
En las últimas carreras, Colapinto demostró una evolución notoria y ha superado en varias ocasiones a Pierre Gasly, lo cual no ha pasado desapercibido dentro del equipo. Steve Nielsen, director general de Alpine, reconoció públicamente que el argentino alcanzó un nivel comparable al de su compañero, algo muy positivo para su futuro. "Está a la altura de Pierre, lo cual es muy bueno", declaró Nielsen antes del Gran Premio de Singapur, donde el piloto argentino volvió a clasificar y finalizar por delante de él.
Aunque el equipo prefiere mantener la cautela, Nielsen dejó en claro que, si el piloto argentino sigue con este rendimiento, no habrá razones para no mantenerlo. "Si sigue rindiendo así, no veo razones para que no siga", afirmó. Además, agregó que Aron tendrá una última oportunidad a final de año, reemplazando a Gasly en una práctica libre, como estipula el reglamento.
Con el anuncio aún pendiente, los rumores sobre una confirmación en los Grandes Premios de México (26 de octubre) o Brasil (9 de noviembre) cobran fuerza. Muchos apuntan a que Alpine podría aprovechar la presencia de sus patrocinadores latinoamericanos (Claro, Mercado Libre, YPF) para hacer oficial la noticia en alguno de estos eventos.
Por lo pronto, Colapinto seguirá demostrando su valía, esta vez en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, donde tendrá, una vez más, la oportunidad de poner en evidencia las razones que lo posicionan como el futuro piloto de Alpine. Al final, la disputa por un puesto que nunca fue realmente una competencia parece estar llegando a su fin, solo a falta de una firma.
