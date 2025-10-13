La razón por la que Alpine todavía no confirma a Franco Colapinto para 2026

Aunque el equipo prefiere mantener la cautela, Nielsen dejó en claro que, si el piloto argentino sigue con este rendimiento, no habrá razones para no mantenerlo. "Si sigue rindiendo así, no veo razones para que no siga", afirmó. Además, agregó que Aron tendrá una última oportunidad a final de año, reemplazando a Gasly en una práctica libre, como estipula el reglamento.

franco colapinto alpine

Con el anuncio aún pendiente, los rumores sobre una confirmación en los Grandes Premios de México (26 de octubre) o Brasil (9 de noviembre) cobran fuerza. Muchos apuntan a que Alpine podría aprovechar la presencia de sus patrocinadores latinoamericanos (Claro, Mercado Libre, YPF) para hacer oficial la noticia en alguno de estos eventos.

Por lo pronto, Colapinto seguirá demostrando su valía, esta vez en el Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, donde tendrá, una vez más, la oportunidad de poner en evidencia las razones que lo posicionan como el futuro piloto de Alpine. Al final, la disputa por un puesto que nunca fue realmente una competencia parece estar llegando a su fin, solo a falta de una firma.