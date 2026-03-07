A qué hora es hoy la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad se desarrolla principalmente de madrugada, por lo que la clasificación comienza a las 2 de la madrugada de la Argentina.

El cronograma del GP de Australia:

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.

Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.