A qué hora es hoy la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine puso primera en la Temporada 2026 y este sábado en la madrugada buscará una buena posición de cara al domingo.
La Fórmula 1 levantó el telón de su temporada 2026 en Melbourne, y para el automovilismo argentino, este sábado marca el inicio de una etapa histórica, ya que Franco Colapinto asume su primer campeonato completo como piloto titular de Alpine F1 Team, un hito que el país esperaba hace décadas.
Sin embargo, el arranque en el trazado de Albert Park no ha sido sencillo para el joven de Pilar.Tras las primeras salidas a pista que comenzaron el jueves por la noche (hora argentina), el balance inicial dejó algunas dudas. En las sesiones de prácticas libres, no le fue bien a Franco: el nuevo monoplaza A526 mostró inestabilidad en el tren trasero, lo que impidió al argentino cerrar vueltas rápidas competitivas.
El equipo de Enstone trabajó a contrarreloj durante la tarde de Melbourne para ajustar la aerodinámica activa y los nuevos motores híbridos antes de la hora de la verdad.
Las miradas ahora se trasladan al sábado: la acción real comenzará en la madrugada, concretamente a partir de las 02:00 AM (Argentina), cuando Colapinto enfrentará su primera sesión clasificatoria de la temporada. Será una prueba de fuego para ver si las correcciones técnicas tras las prácticas surtieron efecto en una grilla que, bajo el nuevo reglamento de la FIA, promete ser extremadamente cerrada.
Para los fanáticos, el esfuerzo de trasnochar continuará el domingo a la 01:00 AM con la carrera final. Más allá de los resultados en las prácticas, ver a un piloto de 22 años consolidando un ascenso meteórico —desde su debut en Williams hasta su presente en Alpine— confirma que Argentina ha regresado para quedarse en la elite del deporte motor mundial.
A qué hora es la clasificación del Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad se desarrolla principalmente de madrugada, por lo que la clasificación comienza a las 2 de la madrugada de la Argentina.
El cronograma del GP de Australia:
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
