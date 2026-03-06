Guillermo Coppola reveló cómo se encuentra de salud tras su internación de urgencia: "Me hice..."

La hija de Guillermo Coppola también llevó tranquilidad a todos

Tras una jornada cargada de rumores, la hija del histórico representante rompió el silencio para llevar calma. La actualización sobre el estado del empresario se dio a conocer en el programa A la tarde (América), a través de la periodista Cora Debarbieri, quien se contactó de forma directa con el entorno familiar.

"Mi papá ya está en su casa. Solamente le hicieron estudios que requerían que esté algunas horas en la clínica, pero todo bien. Gracias por preocuparse", escribió Bárbara en un mensaje a la panelista del programa que conduce Karina Mazzocco.

image