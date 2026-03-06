Guillermo Coppola reveló cómo se encuentra de salud tras su internación de urgencia: "Me hice..."
El histórico representante de Diego Maradona llevó tranquilidad a sus seguidores y explicó a qué se debió su hospitalización.
Ante la ola de rumores sobre su salud, Guillermo Coppola -el histórico mánager de futbolistas- decidió llevar tranquilidad a sus seguidores. El exrepresentante de Diego Maradona detalló el diagnóstico que recibió tras someterse a estudios médicos.
A través de un mensaje de voz enviado a TN Show, el empresario explicó el procedimiento al que fue sometido para dar con el origen de sus molestias: "Me hice un catéter porque hay un temita pulmonar que venía rondando la salud en estos últimos tiempos y había que determinar qué era, y ya está: hipertensión arterial pulmonar".
Respecto a su evolución, Coppola confirmó que ya recibió el alta médica y se encuentra descansando en su hogar, aunque deberá seguir estrictas indicaciones profesionales: "Tratamiento a seguir y cuidados especiales", señaló sobre su hoja de ruta inmediata.
Actualmente, el exrepresentante de futbolistas se mantiene estable y cumpliendo con el reposo necesario para su pronta recuperación.
La hija de Guillermo Coppola también llevó tranquilidad a todos
Tras una jornada cargada de rumores, la hija del histórico representante rompió el silencio para llevar calma. La actualización sobre el estado del empresario se dio a conocer en el programa A la tarde (América), a través de la periodista Cora Debarbieri, quien se contactó de forma directa con el entorno familiar.
"Mi papá ya está en su casa. Solamente le hicieron estudios que requerían que esté algunas horas en la clínica, pero todo bien. Gracias por preocuparse", escribió Bárbara en un mensaje a la panelista del programa que conduce Karina Mazzocco.
