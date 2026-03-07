Sin Magis TV: cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la clasificación de la Fórmula 1
Se puede ver en vivo y por internet el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto como protagonista.
La Fórmula 1 puso primera y el corazón de los fanáticos argentinos late con fuerza en Melbourne. El semáforo del Gran Premio de Australia no solo inaugura una era técnica revolucionaria, sino que marca el inicio del desafío más ambicioso para Franco Colapinto: su primer calendario completo como piloto titular de la máxima categoría, defendiendo los colores de Alpine F1 Team.
Tras el inicio de la actividad oficial el jueves por la noche, las primeras sensaciones en pista dejaron un sabor agridulce. A Colapinto no le fue bien en las sesiones de prácticas libres, donde el nuevo monoplaza A526 mostró algunas dificultades de balance en las curvas rápidas de Albert Park.
El piloto de Pilar trabajó intensamente con sus ingenieros para corregir la puesta a punto de cara a la sesión de fuego real que definirá la grilla de partida.
La expectativa se traslada ahora a la madrugada de este sábado 7 de marzo. A partir de las 02 horas (Argentina), Colapinto afrontará su primera clasificación oficial de la temporada. Será el momento de demostrar si el trabajo en los boxes surtió efecto para domar la nueva aerodinámica activa y los motores híbridos que debutan este año.
Para los seguidores en Argentina, trasnochar será la regla: luego de la clasificación del sábado, la gran carrera final tendrá lugar en la madrugada del domingo a la 01:00 AM. Es mucho más que una competencia; es la confirmación de que el país ha regresado a la elite del automovilismo mundial de forma permanente, de la mano de un joven de 22 años que busca hacer historia en una grilla más competitiva que nunca.
Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Australia de la Fórmula 1
La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports:
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.
Además, se podrá seguir por medios digitales en Telecentro Play, DGO y Flow, y por la plataforma de streaming Disney+ o la app F1TV.
