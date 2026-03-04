Franco Colapinto cambió el volante por el bate: el divertido video antes del GP de Australia
En la antesala del arranque de la temporada 2026 de Fórmula 1, el piloto argentino participó de una actividad en el mítico estadio de Melbourne y se animó a practicar cricket junto a figuras locales.
La ciudad de Melbourne ya palpita el comienzo de una nueva temporada de Formula 1 y uno de los grandes protagonistas en la previa es Franco Colapinto. El piloto argentino arribó con varios días de anticipación para el Gran Premio de Australia y aprovechó cada actividad promocional organizada por su equipo, Alpine F1 Team. Entre compromisos con la prensa y encuentros con fanáticos, una experiencia particular captó la atención del público: su incursión en el cricket.
La escudería dispuso una visita al emblemático Melbourne Cricket Ground, uno de los templos deportivos más importantes del país oceánico. Allí, Colapinto compartió un momento distendido con dos referentes australianos del deporte: Glenn Maxwell y Scott Boland. En ese marco, el bonaerense tomó un bate, intentó algunos golpes y se dejó asesorar por los especialistas, en un intercambio que rápidamente se viralizó.
Las imágenes muestran a Franco sonriente, probando movimientos técnicos y celebrando cada impacto logrado. El contraste entre la velocidad de los monoplazas y la precisión del cricket generó comentarios divertidos en redes sociales. Además, durante la jornada se presentó oficialmente el casco que utilizará en la primera carrera del calendario, un diseño que mantiene la bandera argentina y combina tonos rosa, rojo, azul y blanco, alineados con la identidad visual renovada del equipo.
En declaraciones a la prensa, el pilarense se mostró entusiasmado por comenzar el campeonato desde la primera fecha, algo inédito en su trayectoria en la máxima categoría. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año. Esto ha sido útil para mí personalmente para entender estos nuevos coches, ya que aspiramos a tener una temporada competitiva”, señaló.
El argentino también analizó el trabajo realizado tras los ensayos en Barcelona y Bahréin. “En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahrein y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”, explicó.
Por último, dejó claro su enfoque competitivo: “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”. Entre bates y motores, Colapinto ya empezó a acelerar en Australia.
Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
