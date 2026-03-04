Franco Colapinto cambió el volante por el bate: el divertido video antes del GP de Australia

Por último, dejó claro su enfoque competitivo: “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”. Entre bates y motores, Colapinto ya empezó a acelerar en Australia.

colapinto cricket 1

Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia

Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.

colapinto cricket 2

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 02.00

Práctica Libre 3: 22.30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 02.00

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 01.00