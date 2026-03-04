Franco Colapinto palpitó el arranque de Alpine en Australia: "Estoy emocionado"

De cara al fin de semana, el piloto fue claro sobre el plan de trabajo: “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por forzar el coche y ver dónde estamos. Va a ser una nueva forma de competir para todos nosotros y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó. Con un auto renovado y mayor experiencia, el argentino busca dar un salto de calidad en 2026.