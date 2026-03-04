Franco Colapinto palpitó el arranque de Alpine en Australia: "Estoy emocionado"
El piloto argentino encara una nueva temporada de Fórmula 1 tras completar su primera pretemporada íntegra. Confianza renovada y expectativa por el estreno en Melbourne.
Franco Colapinto se prepara para iniciar una nueva campaña en la Fórmula 1 y lo hace con sensaciones distintas a las de años anteriores. El piloto de Alpine afrontará el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito de Albert Park, con mayor rodaje y herramientas para aspirar a una temporada más competitiva.
En la previa del debut, el argentino expresó su entusiasmo por comenzar el calendario en condiciones diferentes a las que tuvo en temporadas anteriores. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y comenzar el nuevo calendario. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con las pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año", señaló en declaraciones al sitio oficial de Alpine.
La posibilidad de realizar una pretemporada completa marcó un punto de inflexión en su preparación: “Esto me ha ayudado personalmente a comprender estos nuevos coches, ya que nuestro objetivo es tener una temporada competitiva. En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Baréin y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone, con algunos días muy intensos en el simulador”.
Ese trabajo previo alimenta la expectativa interna de la escudería, que apunta a consolidarse en la zona media de la parrilla. Colapinto también recordó sus experiencias previas en el trazado australiano, donde compitió en Fórmula 2 y Fórmula 3. “El circuito es muy rápido; corrí allí en F2 y F3, y espero que sea un reto muy interesante para esta nueva generación de coches de F1″, afirmó, remarcando su afinidad con el escenario.
De cara al fin de semana, el piloto fue claro sobre el plan de trabajo: “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por forzar el coche y ver dónde estamos. Va a ser una nueva forma de competir para todos nosotros y tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla todo”, concluyó. Con un auto renovado y mayor experiencia, el argentino busca dar un salto de calidad en 2026.
Arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia
Debido a la diferencia horaria, la actividad comenzará el jueves 5 de marzo a las 22:30 de Argentina con la primera práctica libre. La FP2 se desarrollará en la madrugada del viernes a las 2.00, mientras que la tercera sesión será el viernes por la noche (22:30). La clasificación arrancará el sábado 7 a las 02:00 y la carrera principal, pactada a 58 vueltas, se largará el domingo 8 a la 1.00 de la madrugada.
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22.30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 02.00
- Práctica Libre 3: 22.30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 02.00
Domingo 8 de marzo
- Carrera principal a 58 vueltas: 01.00
Días y horarios de las 30 carreras (contando Sprints) de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01.00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04.00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02.00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08.00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07.00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08.00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06.00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09.00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 01.00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00
