El detrás de escena del ascenso de Colapinto en Alpine: la terrible decepción de Doohan
La nueva temporada de la serie oficial de la Fórmula 1 reconstruye cómo se gestó la llegada del argentino a la titularidad del equipo francés.
La confirmación de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine F1 Team en 2025 no fue un simple anuncio deportivo: fue una determinación estratégica que alteró el rumbo del equipo. La octava temporada de Drive to Survive muestra la intimidad de esa decisión tomada antes del Gran Premio de Emilia-Romaña.
En el episodio titulado “Negocios estrictos”, las cámaras captan el contraste emocional que rodeó el movimiento. Por un lado, Jack Doohan asimila la noticia de su reemplazo en las oficinas del equipo, acompañado por su entorno más cercano. La escena lo muestra golpeado, intentando procesar una determinación que cambió su temporada.
En paralelo, Colapinto aparece ilusionado ante la oportunidad de regresar a la grilla como titular tras su paso previo por Williams en 2024. El argentino ingresa al paddock de Imola en medio de una fuerte expectativa. “Eres el hombre del momento”, le dicen mientras recorre el circuito italiano, consciente de que su carrera daba un giro trascendental.
Detrás de la determinación estuvo la influencia de Flavio Briatore, figura clave en la estructura directiva. El italiano apostó por el talento del piloto de Pilar, pero dejó en claro desde el primer instante cuál sería el estándar interno. La frase que sintetiza ese clima también quedó registrada: “Ten mucho cuidado, no quiero errores”.
La promoción de Franco se dio en un contexto complejo para Alpine, que buscaba recuperar competitividad y redefinir su proyecto deportivo. El joven argentino pasó, en cuestión de horas, de ser alternativa a convertirse en protagonista bajo máxima presión. La serie permite observar cómo en la Fórmula 1 las decisiones no son meramente deportivas: combinan resultados, estrategia empresarial y apuestas a futuro.
Para Colapinto, Imola no fue solo una carrera más, sino el escenario donde comenzó una etapa determinante en su trayectoria profesional.
De qué trata Fórmula 1: Drive to Survive
Fórmula 1: Drive to Survive es una serie documental que ofrece acceso exclusivo al detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Cada temporada muestra:
- La preparación de pilotos y equipos.
- Cambios en las alineaciones de las escuderías.
- Tensiones internas y decisiones estratégicas.
- Rivalidades y amistades dentro del paddock.
- Momentos inéditos de las carreras.
La octava entrega promete imágenes nunca antes vistas, nuevas duplas de pilotos y movimientos clave en los equipos, además de la intensidad propia de una temporada cargada de adrenalina.
Reparto de Fórmula 1: Drive to Survive
Al tratarse de una docuserie, los protagonistas son los propios pilotos, directivos y miembros de los equipos de Fórmula 1.
Entre las figuras destacadas de esta temporada aparece Franco Colapinto, junto a los principales pilotos y jefes de equipo de la parrilla 2025.
La producción está a cargo de Box to Box Films, con producción ejecutiva de James Gay-Rees (ganador del Oscar por Amy y productor de Senna), Paul Martin y Tom Hutchings.
