Video: se conoció la escena del reto de Briatore a Colapinto por su choque en Imola

De qué trata Fórmula 1: Drive to Survive

Fórmula 1: Drive to Survive es una serie documental que ofrece acceso exclusivo al detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cada temporada muestra:

La preparación de pilotos y equipos.

Cambios en las alineaciones de las escuderías.

Tensiones internas y decisiones estratégicas.

Rivalidades y amistades dentro del paddock.

Momentos inéditos de las carreras.

La octava entrega promete imágenes nunca antes vistas, nuevas duplas de pilotos y movimientos clave en los equipos, además de la intensidad propia de una temporada cargada de adrenalina.

Reparto de Fórmula 1: Drive to Survive

Al tratarse de una docuserie, los protagonistas son los propios pilotos, directivos y miembros de los equipos de Fórmula 1.

Entre las figuras destacadas de esta temporada aparece Franco Colapinto, junto a los principales pilotos y jefes de equipo de la parrilla 2025.

La producción está a cargo de Box to Box Films, con producción ejecutiva de James Gay-Rees (ganador del Oscar por Amy y productor de Senna), Paul Martin y Tom Hutchings.