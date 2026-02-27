Video: se conoció la escena del reto de Briatore a Colapinto por su choque en Imola
El asesor ejecutivo de Alpine confrontó al piloto argentino luego de su accidente en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romaña. Se puede ver en la nueva temporada de la serie documental de Netflix.
La Fórmula 1 no concede margen para el error y eso quedó expuesto en un cruce tenso entre Flavio Briatore y Franco Colapinto tras el accidente del argentino en Imola durante la temporada 2025. El episodio, registrado por las cámaras de Drive to Survive, muestra el momento en que la euforia por la titularidad se mezcla con la crudeza de la alta competencia.
Colapinto afrontaba su estreno como piloto principal de Alpine F1 Team en el Gran Premio de Emilia-Romaña. El objetivo era claro: completar un fin de semana prolijo, sin fallas, y empezar a consolidarse en la estructura francesa. Sin embargo, en la Q1 perdió el control del monoplaza y terminó contra el muro, dañando el auto en un contexto donde cada pieza tiene un costo millonario y un impacto deportivo inmediato.
La conversación posterior fue directa y sin diplomacia.
- Colapinto: “Fue una cagada mía”.
- Briatore: “No deberías cometer esos errores”.
- Colapinto: “Fue una cagada mía”.
- Briatore: “Sí, lo sé, fue una cagada tuya, pero si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía”.
- Colapinto: “Podemos cambiar cosas en mi auto”.
- Briatore: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”.
La escena revela el estilo frontal de Briatore y la tensión que atraviesa cualquier piloto joven que intenta afirmarse en la categoría. El argentino había sido promovido en reemplazo de Jack Doohan, una decisión que ya había generado ruido interno. El choque no hizo más que incrementar la lupa sobre su rendimiento.
A pesar del traspié y de un auto que en 2025 no estuvo a la altura de los equipos de punta, Alpine decidió sostener su apuesta y confirmó a Colapinto para 2026, donde compartirá estructura con Pierre Gasly. La advertencia fue clara desde el inicio: talento hay, pero la tolerancia al error es mínima. En la élite, cada curva puede redefinir un proyecto.
De qué trata Fórmula 1: Drive to Survive
Fórmula 1: Drive to Survive es una serie documental que ofrece acceso exclusivo al detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo mundial.
Cada temporada muestra:
- La preparación de pilotos y equipos.
- Cambios en las alineaciones de las escuderías.
- Tensiones internas y decisiones estratégicas.
- Rivalidades y amistades dentro del paddock.
- Momentos inéditos de las carreras.
La octava entrega promete imágenes nunca antes vistas, nuevas duplas de pilotos y movimientos clave en los equipos, además de la intensidad propia de una temporada cargada de adrenalina.
Reparto de Fórmula 1: Drive to Survive
Al tratarse de una docuserie, los protagonistas son los propios pilotos, directivos y miembros de los equipos de Fórmula 1.
Entre las figuras destacadas de esta temporada aparece Franco Colapinto, junto a los principales pilotos y jefes de equipo de la parrilla 2025.
La producción está a cargo de Box to Box Films, con producción ejecutiva de James Gay-Rees (ganador del Oscar por Amy y productor de Senna), Paul Martin y Tom Hutchings.
