Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: seguilo EN VIVO minuto a minuto

Bakú, un circuito que no permite errores

El trazado tiene una longitud de 6,003 kilómetros y se extiende a través de dos áreas contrastantes de la capital azerbaiyana: el casco antiguo, con sus curvas estrechas y secciones lentas que demandan gran precisión, y la zona moderna, que incluye una recta de 2,2 kilómetros donde los pilotos alcanzan velocidades cercanas a los 350 km/h.

La pista es notablemente angosta en comparación con otros circuitos, con tramos super reducidos, lo que hace que cualquier error sea costoso, ya que los muros cercanos no permiten margen de maniobra. Uno de los puntos más críticos del circuito es la Curva 8, también conocida como la “Curva del Castillo”. Este sector es famoso por su complejidad y riesgo.

La Curva 8 es un angosto zigzag que los pilotos deben atravesar a aproximadamente 100 km/h, mientras que un coche común la transitaría a unos 20 km/h. El riesgo de tomar esta curva a alta velocidad es significativo, ya que un error puede eliminar a un piloto de la carrera en un instante.

Con su ancho de solo 7,6 metros, es tan estrecha que ni siquiera tres coches pueden pasar uno al lado del otro en su interior. Debido a su peligrosidad, se han realizado ajustes en el diseño de la curva a lo largo de los años, incluyendo la eliminación de los bordillos de plástico y su reemplazo por versiones pintadas para mejorar la seguridad.