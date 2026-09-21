La ilusión de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán: "Queremos otro fin de semana competitivo"
Tras su excelente paso por España, Colapinto espera mantener la racha y volver a meterse dentro de los mejores 10 pilotos de esta nueva carrera.
Tras consolidar una actuación sobresaliente con un séptimo puesto en el circuito de Madrid, Franco Colapinto ya enfoca sus energías en el próximo compromiso de la Fórmula 1. El corredor argentino abordará este fin de semana el vertiginoso Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el trazado urbano de Bakú, con la firme intención de cerrar el tramo europeo de la temporada en lo más alto.
La progresión de Colapinto a bordo del monoplaza de Alpine viene siendo sostenida, mostrando una adaptación cada vez más sólida al ritmo de carrera y a la gestión del monoplaza. De cara al desafío callejero que se avecina, el piloto bonaerense dejó en claro que la meta principal del equipo pasa por dar continuidad al buen rendimiento reciente y volver a cruzar la meta dentro de la zona de puntuación.
"Espero con ansias volver a Bakú para lo que esperamos sea otro fin de semana competitivo", señaló el pilarense al ser consultado por el próximo desafío por delante. "Maximizamos el resultado en Madrid y me dejó muy contento haber cerrado la gira europea con otro sólido final en los puntos", añadió.
Seguidamente, indicó: "Entramos en una etapa de muchas carreras seguidas en las próximas semanas, así que es clave aprovechar al máximo cada oportunidad que aparezca. Vamos a trabajar duro para quedar en la mejor posición posible, capitalizar esos momentos e ir a buscar otro top 10 mientras seguimos peleando con nuestros rivales en el campeonato".
Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
El trazado de Bakú, célebre por combinaciones extremas que van desde rectas de alta velocidad hasta sectores sumamente estrechos junto a la muralla medieval de la ciudad, representará un examen exigente para Colapinto. Sin embargo, la buena cosecha de puntos lograda en suelo español brinda un marco de confianza para que el argentino vuelva a dar pelea en el lote medio de la grilla.
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