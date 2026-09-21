La ilusión de Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán: "Queremos otro fin de semana competitivo"

Tras consolidar una actuación sobresaliente con un séptimo puesto en el circuito de Madrid, Franco Colapinto ya enfoca sus energías en el próximo compromiso de la Fórmula 1. El corredor argentino abordará este fin de semana el vertiginoso Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el trazado urbano de Bakú, con la firme intención de cerrar el tramo europeo de la temporada en lo más alto.