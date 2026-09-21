Franco Colapinto vuelve a Bakú: los antecedentes con Williams y Alpine en la Fórmula 1
El argentino afrontará el Gran Premio después de sumar puntos en Monza y Madrid. En las calles de Azerbaiyán buscará completar tres carreras consecutivas dentro del top 10.
Franco Colapinto regresa a uno de los circuitos que más recuerdos le genera dentro de la Fórmula 1. El piloto argentino disputará este fin de semana el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, escenario donde consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría en 2024 y donde ahora tendrá un nuevo objetivo con Alpine.
El argentino llega a esta fecha con una tendencia positiva. Después de finalizar décimo en el Gran Premio de Italia, Colapinto protagonizó una destacada actuación en Madrid y terminó séptimo en el debut del nuevo circuito español.
Entre ambas carreras consiguió siete puntos y, además, encadenó por primera vez en esta temporada dos resultados consecutivos entre los diez primeros. Ahora intentará prolongar esa racha en un trazado que ya conoce bien y en el que vivió tanto uno de los mejores momentos de su carrera como una de sus experiencias más difíciles.
Bakú, el escenario de los primeros puntos de Colapinto
La relación entre Colapinto y el circuito callejero de Bakú comenzó de la mejor manera posible. En 2024, durante apenas su segunda participación en la Fórmula 1 y todavía como piloto de Williams, el argentino consiguió meterse en la Q3. Su actuación en la clasificación ya había sido destacada: terminó noveno y se aseguró una posición de partida privilegiada para afrontar una carrera particularmente exigente.
El domingo volvió a responder: cruzó la línea de llegada en el octavo puesto, por delante de Lewis Hamilton, y sumó los primeros cuatro puntos de su carrera. Aquella actuación significó un momento importante en su llegada a la categoría y convirtió a Bakú en uno de los circuitos más significativos de su trayectoria.
El antecedente de 2025 que Colapinto quiere dejar atrás
Un año después, la historia fue completamente diferente. Ya como integrante de Alpine, sufrió un fuerte accidente durante la Q1. El impacto lo dejó fuera de la clasificación y obligó al equipo a trabajar sobre el monoplaza para que pudiera participar de la carrera. Finalmente, el argentino largó desde el 16° lugar.
Durante la competencia logró avanzar posiciones y llegó a acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que terminó complicando todavía más su carrera. El incidente dejó al argentino nuevamente en el fondo de la clasificación y con daños en su auto.
¿Cómo es el circuito callejero de Bakú?
El circuito callejero presenta un desafío particular porque combina sectores de alta velocidad con zonas muy estrechas. Además, la larga recta del trazado permite alcanzar velocidades muy elevadas, mientras que el paso por el casco histórico obliga a los pilotos a circular prácticamente al límite entre los muros.
Bakú se caracteriza por una combinación poco habitual: la pista supera los seis kilómetros y cuenta con una extensa recta en la que los F1 pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Pero después de las zonas rápidas llega una sección completamente diferente, con calles angostas y curvas próximas a los muros.
Ese contraste convierte al Gran Premio de Azerbaiyán en una de las citas particulares del calendario. Para Colapinto, además, será una nueva oportunidad para mantener su racha de resultados y volver a sumar puntos con Alpine en un trazado que le trae más que buenos recuerdos.
Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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