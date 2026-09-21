Franco Colapinto vuelve a Bakú: los antecedentes con Williams y Alpine en la Fórmula 1

El antecedente de 2025 que Colapinto quiere dejar atrás

Un año después, la historia fue completamente diferente. Ya como integrante de Alpine, sufrió un fuerte accidente durante la Q1. El impacto lo dejó fuera de la clasificación y obligó al equipo a trabajar sobre el monoplaza para que pudiera participar de la carrera. Finalmente, el argentino largó desde el 16° lugar.

Durante la competencia logró avanzar posiciones y llegó a acercarse a la zona de puntos. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que terminó complicando todavía más su carrera. El incidente dejó al argentino nuevamente en el fondo de la clasificación y con daños en su auto.

¿Cómo es el circuito callejero de Bakú?

El circuito callejero presenta un desafío particular porque combina sectores de alta velocidad con zonas muy estrechas. Además, la larga recta del trazado permite alcanzar velocidades muy elevadas, mientras que el paso por el casco histórico obliga a los pilotos a circular prácticamente al límite entre los muros.

Bakú se caracteriza por una combinación poco habitual: la pista supera los seis kilómetros y cuenta con una extensa recta en la que los F1 pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 kilómetros por hora. Pero después de las zonas rápidas llega una sección completamente diferente, con calles angostas y curvas próximas a los muros.

Ese contraste convierte al Gran Premio de Azerbaiyán en una de las citas particulares del calendario. Para Colapinto, además, será una nueva oportunidad para mantener su racha de resultados y volver a sumar puntos con Alpine en un trazado que le trae más que buenos recuerdos.

Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre