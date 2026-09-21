Impacto en la Fórmula 1: un diseñador top de Gucci vestirá a Franco Colapinto en Alpine
La escudería francesa confirmó a la prestigiosa marca de lujo como patrocinador principal. El modisto Demna Gvasalia creará los buzos antiflama del argentino.
La Fórmula 1 no solo se nutre de velocidad e ingeniería, sino también de imponentes acuerdos comerciales que redefinen la imagen de sus protagonistas. En ese contexto, la escudería Alpine oficializó una alianza estratégica con Gucci para la temporada 2027.
La histórica marca de lujo se convertirá en su patrocinador principal y vestirá al piloto argentino Franco Colapinto y a su compañero Pierre Gasly con buzos antiflama diseñados por Demna Gvasalia, uno de los nombres más influyentes y disruptivos de la moda contemporánea.
El diseñador de Gucci para Franco Colapinto, la alianza con Alpine y el estilo de Demna Gvasalia
Nacido en Georgia y formado en la prestigiosa Real Academia de Bellas Artes de Amberes, Gvasalia construyó una trayectoria de enorme prestigio internacional tras dar sus primeros pasos en firmas emblemáticas como Maison Margiela y Louis Vuitton.
Su despegue definitivo hacia la cima del diseño ocurrió en 2014 al fundar Vetements, una marca que revolucionó la industria a través de propuestas revolucionarias basadas en siluetas oversized, referencias a la cultura urbana y prendas cotidianas resignificadas como objetos de lujo.
Esa mirada innovadora lo llevó en 2015 a asumir la dirección creativa de Balenciaga, donde lideró durante casi una década un proceso de renovación conceptual inolvidable. Tras devolverle la alta costura a la casa de modas y generar un impacto global permanente en el mercado, Kering confirmó en 2025 su desembarco al frente de Gucci con la misión de revitalizar la identidad de la marca italiana y cautivar a las nuevas generaciones.
La llegada de Demna a Gucci promete fusionar la tradición del lujo italiano con una visión conceptual y futurista que ahora llegará a la máxima categoría del automovilismo. Su estilo vanguardista marcará el sello de indumentaria de Colapinto y Gasly dentro del paddock, marcando un cruce único entre la cultura urbana y el deporte de élite de cara a un torneo que promete ser bisagra en la F1.
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