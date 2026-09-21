Impacto en la Fórmula 1: un diseñador top de Gucci vestirá a Franco Colapinto en Alpine

Esa mirada innovadora lo llevó en 2015 a asumir la dirección creativa de Balenciaga, donde lideró durante casi una década un proceso de renovación conceptual inolvidable. Tras devolverle la alta costura a la casa de modas y generar un impacto global permanente en el mercado, Kering confirmó en 2025 su desembarco al frente de Gucci con la misión de revitalizar la identidad de la marca italiana y cautivar a las nuevas generaciones.