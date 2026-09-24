La FIA bancó a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió y lanzó una fuerte advertencia
Mohammed Ben Sulayem condenó los mensajes recibidos por el piloto francés y su familia luego del incidente con Franco Colapinto en el Gran Premio de España.
El conflicto generado por el incidente entre Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el Gran Premio de España sumó un nuevo capítulo, esta vez con una intervención institucional. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), manifestó públicamente su respaldo al piloto francés y cuestionó con dureza las amenazas que recibió a través de las redes sociales.
La situación había escalado después del episodio protagonizado por los dos pilotos de Alpine. El francés quedó en el centro de las críticas de algunos seguidores del argentino, al punto de denunciar que tanto él como integrantes de su entorno fueron objeto de amenazas y ataques virtuales.
Ante ese escenario, Ben Sulayem decidió expresarse mediante un comunicado publicado en redes sociales. El dirigente emiratí calificó los ataques como “completamente inaceptable” y remarcó que el automovilismo no puede convertirse en un espacio para la violencia o el hostigamiento digital.
El mensaje de Ben Sulayem para Gasly y su familia
El presidente de la FIA fue contundente al referirse a lo ocurrido y dejó claro que el problema excede cualquier discusión deportiva relacionada con una maniobra, una estrategia o una decisión tomada durante una carrera.
“El abuso online dirigido hacia Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este tipo de comportamiento. Ningún piloto, oficial, voluntario o fan debería tener que enfrentarse a algo así”.
En su mensaje, también amplió el reclamo hacia todos los sectores que forman parte de la Fórmula 1. El dirigente consideró que existe una responsabilidad compartida para evitar que los ataques en redes sociales formen parte de la dinámica habitual del deporte.
“No podemos aceptar el odio online dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad, organismos reguladores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales, de enfrentar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto”, añadió.
El titular de la FIA también marcó una diferencia entre la pasión propia de las competencias y los ataques personales. “La competencia y la pasión están en el corazón del automovilismo”, señaló, aunque inmediatamente estableció el límite: “el abuso no tiene lugar en él”. Finalmente, sostuvo: “Debemos seguir unidos y tomar medidas concretas para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad deportiva”.
¿Qué había dicho Flavio Briatore sobre la situación?
La situación también motivó la intervención de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien pidió especialmente a los seguidores argentinos que apoyaran a Colapinto sin recurrir a ataques contra su compañero. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, afirmó en ESPN.
El italiano incluso advirtió sobre las posibles consecuencias para la relación entre el equipo y los medios argentinos: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”.
Briatore también remarcó que la prioridad debe estar puesta en la competencia y no en enfrentamientos internos: “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. Eso ya no es aceptable”.
Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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