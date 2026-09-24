La FIA bancó a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió y lanzó una fuerte advertencia

En su mensaje, también amplió el reclamo hacia todos los sectores que forman parte de la Fórmula 1. El dirigente consideró que existe una responsabilidad compartida para evitar que los ataques en redes sociales formen parte de la dinámica habitual del deporte.

“No podemos aceptar el odio online dentro de nuestro deporte y todos tenemos una responsabilidad, organismos reguladores, equipos, pilotos, aficionados y plataformas de redes sociales, de enfrentar este comportamiento y crear un entorno basado en el respeto”, añadió.

El titular de la FIA también marcó una diferencia entre la pasión propia de las competencias y los ataques personales. “La competencia y la pasión están en el corazón del automovilismo”, señaló, aunque inmediatamente estableció el límite: “el abuso no tiene lugar en él”. Finalmente, sostuvo: “Debemos seguir unidos y tomar medidas concretas para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad deportiva”.

¿Qué había dicho Flavio Briatore sobre la situación?

La situación también motivó la intervención de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien pidió especialmente a los seguidores argentinos que apoyaran a Colapinto sin recurrir a ataques contra su compañero. “Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problemas con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal. No como veo en las redes sociales”, afirmó en ESPN.

El italiano incluso advirtió sobre las posibles consecuencias para la relación entre el equipo y los medios argentinos: “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Veo mucho enojo de los fans, una y otra vez, sin motivo. Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”.

Briatore también remarcó que la prioridad debe estar puesta en la competencia y no en enfrentamientos internos: “Tenemos que pelear con los demás. No necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. Eso ya no es aceptable”.

Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre