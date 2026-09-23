"Franco dejará de hablar": la fuerte advertencia de Briatore a los fanáticos de Colapinto

Ante la consulta sobre si esa determinación también alcanzaría a los periodistas que dialogan habitualmente con él, Briatore respondió de manera tajante: “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”. Según trascendió, los mensajes no estuvieron dirigidos únicamente al piloto francés, sino también a su pareja y familiares.

El mensaje de Briatore para los dos pilotos de Alpine

Además de referirse a los fanáticos, habló sobre la relación deportiva entre Colapinto y Gasly. El dirigente dejó en claro que no quiere que los dos integrantes de Alpine conviertan sus diferencias durante las carreras en un conflicto interno. “Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, afirmó.

“Franco hizo una carrera extraordinaria en la última, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el auto de seguridad. Suele salir en todas y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera”, sostuvo.

Más allá de la advertencia, Briatore destacó que Colapinto atraviesa una etapa de crecimiento y consideró que los seguidores argentinos tienen motivos para acompañarlo. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor”, afirmó.

El jefe de Alpine insistió en que el respaldo debe mantenerse dentro de los límites del deporte y volvió a pedir respeto a los fanáticos. “Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”, concluyó.

Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina

Jueves 24 de septiembre

Práctica Libre 1: 5:30

5:30 Práctica Libre 2: 9:00

Viernes 25 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

5:30 Clasificación: 9:00

Sábado 26 de septiembre