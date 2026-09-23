"Franco dejará de hablar": la fuerte advertencia de Briatore a los fanáticos de Colapinto
El jefe de Alpine cuestionó los ataques en redes sociales contra Pierre Gasly y avisó que el argentino podría dejar de dar entrevistas si continúan las agresiones.
Flavio Briatore intervino de manera contundente después de la polémica que protagonizaron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de España. El jefe de Alpine apuntó especialmente contra los ataques que algunos fanáticos argentinos realizaron en redes sociales contra el piloto francés y advirtió que, si la situación continúa, el equipo podría tomar una medida que afectaría directamente a los medios argentinos.
En una entrevista con ESPN Argentina, el dirigente italiano pidió a los seguidores del joven de 23 años que expresen su apoyo al piloto de una manera diferente y marcó un límite frente a los mensajes publicados después de la carrera de Madrid.
“Se lo digo especialmente a los argentinos, porque no hay problema con los italianos o quien sea. Si quieren apoyar a Franco, háganlo de manera respetuosa y leal, no como veo en las redes sociales”, sostuvo. Pero la advertencia fue todavía más fuerte cuando se refirió a las posibles consecuencias para el propio Franco y para los periodistas que cubren habitualmente la actividad de la escudería.
Briatore advirtió que Colapinto podría dejar de hablar
El jefe de Alpine aseguró que los ataques en redes pueden terminar perjudicando incluso al piloto argentino, ya que el equipo evalúa limitar el contacto con los medios si continúan las agresiones. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos”, afirmó Briatore.
La declaración fue acompañada por una advertencia todavía más concreta. El italiano señaló que Alpine podría suspender las entrevistas con la televisión argentina si vuelve a repetirse una situación similar. “Si sigue pasando, dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, avisó.
Ante la consulta sobre si esa determinación también alcanzaría a los periodistas que dialogan habitualmente con él, Briatore respondió de manera tajante: “Con vos también, paramos todos porque no tiene sentido lo que leemos ahí”. Según trascendió, los mensajes no estuvieron dirigidos únicamente al piloto francés, sino también a su pareja y familiares.
El mensaje de Briatore para los dos pilotos de Alpine
Además de referirse a los fanáticos, habló sobre la relación deportiva entre Colapinto y Gasly. El dirigente dejó en claro que no quiere que los dos integrantes de Alpine conviertan sus diferencias durante las carreras en un conflicto interno. “Tenemos que pelear con los demás, no necesitamos peleas entre nuestros pilotos, en absoluto. Estamos acá para luchar juntos: el equipo y los dos pilotos. No necesitamos peleas dentro del equipo. Eso ya no es aceptable”, afirmó.
“Franco hizo una carrera extraordinaria en la última, realmente extraordinaria. Lamentablemente, para que Pierre sumara puntos necesitábamos que saliera el auto de seguridad. Suele salir en todas y en esta última no pasó nada. Franco hizo un buen trabajo, tanto en la clasificación como en la carrera”, sostuvo.
Más allá de la advertencia, Briatore destacó que Colapinto atraviesa una etapa de crecimiento y consideró que los seguidores argentinos tienen motivos para acompañarlo. “Tienen la suerte de contar en Argentina con un piloto prometedor. Franco todavía está en pleno desarrollo. El año pasado ya era muy bueno y este año está mucho mejor”, afirmó.
El jefe de Alpine insistió en que el respaldo debe mantenerse dentro de los límites del deporte y volvió a pedir respeto a los fanáticos. “Apoyen a Franco, que es argentino. Bienvenidos a los argentinos, pero que sean respetuosos también”, concluyó.
Los horarios del GP de Azerbaiyán para Argentina
Jueves 24 de septiembre
- Práctica Libre 1: 5:30
- Práctica Libre 2: 9:00
Viernes 25 de septiembre
- Práctica Libre 3: 5:30
- Clasificación: 9:00
Sábado 26 de septiembre
- Carrera: 9:00
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