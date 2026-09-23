Gasly denunció acoso y amenazas en redes sociales tras el cruce con Colapinto en Madrid
El piloto francés repudió los violentos ataques recibidos en redes sociales tras el tenso cierre de carrera con el argentino y aclaró que Alpine nunca le ordenó ceder la posición.
El tenso desenlace del Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1 sumó un capítulo repudiable fuera de las pistas. Pierre Gasly denunció haber recibido graves agresiones y amenazas de muerte dirigidas a su entorno cercano, luego del cruce en pista con su compañero de equipo en Alpine, Franco Colapinto.
El incidente se desencadenó en las últimas vueltas, cuando el francés rodaba con un ritmo inferior previo a su parada en boxes y no le facilitó el sobrepaso al argentino. La dilación de la maniobra dejó al corredor de Pilar desprotegido ante el avance de Oscar Piastri, quien estuvo a punto de arrebatarle el lugar.
Si bien Colapinto expresó su enfado por radio en pleno cierre de la carrera, la situación terminó con el ingreso de Gasly a los pits y con el pilarense cruzando la meta en la séptima ubicación, por delante del piloto de McLaren.
Amenazas de muerte a la familia de Pierre Gasly tras el cruce con Franco Colapinto en el GP de Madrid
Tras el revuelo generado en las plataformas digitales, el corredor galo rompió el silencio para repudiar los ataques dirigidos a su novia y a su familia. "Me resulta preocupante para nuestro deporte. Sé que estoy expuesto por ser un deportista de élite, pero recibir amenazas y ataques me parece completamente inapropiado", expresó en declaraciones a Motorsport, al tiempo que remarcó que desde el paredón de Alpine "no hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal".
Por su parte, el propio Colapinto le restó dramatismo a la polvareda desatada entre los fanáticos y repudió categóricamente el acoso sufrido por su compañero de escudería.
"Mucha gente le estuvo enviando mensajes y no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas, menos cuando le pasa al equipo para el que compito; somos compañeros y nos llevamos muy bien", sostuvo el argentino.
Con la mira puesta en el futuro inmediato de Alpine, la dupla dejó en claro que la situación fue analizada puertas adentro para ajustar la comunicación interna. La prioridad del equipo ahora pasa por sostener la armonía, encauzar la pasión de la hinchada y enfocarse en mantener la cosecha de puntos en el campeonato de pilotos.
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