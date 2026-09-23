Gasly denunció acoso y amenazas en redes sociales tras el cruce con Colapinto en Madrid

"Mucha gente le estuvo enviando mensajes y no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas, menos cuando le pasa al equipo para el que compito; somos compañeros y nos llevamos muy bien", sostuvo el argentino.

Con la mira puesta en el futuro inmediato de Alpine, la dupla dejó en claro que la situación fue analizada puertas adentro para ajustar la comunicación interna. La prioridad del equipo ahora pasa por sostener la armonía, encauzar la pasión de la hinchada y enfocarse en mantener la cosecha de puntos en el campeonato de pilotos.