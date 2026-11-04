Charles Leclerc fue papá por primera vez: la tierna foto con la que presentó a su hija Bianca
El piloto de Ferrari y su esposa, Alexandra Saint Mleux, compartieron la primera imagen de su hija en redes sociales.
Charles Leclerc atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida personal. El piloto de Ferrari anunció este miércoles el nacimiento de Bianca, su primera hija junto a Alexandra Saint-Mleux, con una publicación en Instagram que rápidamente recibió miles de mensajes de felicitación.
La pareja compartió una imagen de los pies de la recién nacida, que aparece vestida con un conjunto rosa y patucos blancos. La fotografía estuvo acompañada por un breve mensaje: “Bianca. 3.11.26”, en referencia al martes 3 de noviembre, fecha en la que nació la niña.
Leclerc, de 29 años, y Alexandra, de 25, se habían casado el 28 de febrero en Mónaco. Ahora celebran la llegada de su primera hija.
Leclerc se ausentará de la primera práctica del GP de Brasil
El nacimiento de Bianca también tuvo consecuencias en la agenda deportiva del piloto. Leclerc se encontraba en Brasil para disputar una nueva fecha de la Fórmula 1, pero decidió regresar a Europa para acompañar a su esposa durante el parto. Por ese motivo, Ferrari confirmó que no estará al volante durante la primera sesión de entrenamientos libres del fin de semana.
Su lugar en el SF-26 será ocupado por el sueco-bosnio Dino Beganovic. La escudería comunicó la modificación a través de sus redes sociales: “¡Dino Beganovic volverá a ponerse al volante del SF-26 en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) de este fin de semana en Brasil!”.
¿Cómo habían anunciado el embarazo?
Los primeros rumores sobre la llegada de un hijo comenzaron durante el verano europeo, aunque la pareja mantuvo la noticia en reserva durante varias semanas. Más adelante, Alexandra publicó fotografías en las que mostró su embarazo mientras disfrutaba de un paseo en yate.
En septiembre volvió a aparecer en público con looks que dejaban en evidencia la dulce espera. Finalmente, con el nacimiento de Bianca, Leclerc y su esposa compartieron con sus seguidores el primer capítulo de esta nueva etapa familiar.
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