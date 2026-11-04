Charles Leclerc fue papá por primera vez: la tierna foto con la que presentó a su hija Bianca

Su lugar en el SF-26 será ocupado por el sueco-bosnio Dino Beganovic. La escudería comunicó la modificación a través de sus redes sociales: “¡Dino Beganovic volverá a ponerse al volante del SF-26 en la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) de este fin de semana en Brasil!”.

¿Cómo habían anunciado el embarazo?

Los primeros rumores sobre la llegada de un hijo comenzaron durante el verano europeo, aunque la pareja mantuvo la noticia en reserva durante varias semanas. Más adelante, Alexandra publicó fotografías en las que mostró su embarazo mientras disfrutaba de un paseo en yate.

En septiembre volvió a aparecer en público con looks que dejaban en evidencia la dulce espera. Finalmente, con el nacimiento de Bianca, Leclerc y su esposa compartieron con sus seguidores el primer capítulo de esta nueva etapa familiar.