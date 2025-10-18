Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos en vivo: minuto a minuto

A qué hora y cómo ver a Franco Colapinto este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos
Frente a un nuevo desafío de la Fórmula 1, todas las miradas están puestas en el piloto argentino de Alpine. ¿Sumará puntos esta vez?
La temporada 2025 de Fórmula 1 se dirige a su emocionante clímax, con el Circuit of the Americas en Austin, que ya alberga el Gran Premio de Estados Unidos. Si bien el Campeonato de Constructores ya está asegurado por McLaren, la verdadera batalla se centra en la corona de Pilotos, cuya definición se perfila para ser un duelo hasta las últimas vueltas del calendario.
La tabla de posiciones es un reflejo de esta intensa paridad: el líder, Oscar Piastri, acumula 336 puntos, pero su compañero de equipo Lando Norris no le da tregua, manteniéndose a una distancia mínima de solo 22 unidades. A pesar de que la brecha es mayor, Max Verstappen, tercero con 273 puntos, aún conserva una tenue esperanza de meterse en la disputa por el título. Cabe señalar que la reciente victoria de George Russell (Mercedes) en Singapur inyectó más dramatismo, al romper la racha de triunfos del equipo británico y reafirmar la feroz competencia entre las principales escuderías.
En este contexto de alta tensión, el joven argentino Franco Colapinto (Alpine) llega a Austin con un objetivo claro: sumar sus primeros puntos en el top 10. Tras una actuación anterior muy prometedora donde rozó la zona de puntos, el piloto de Pilar está decidido a capitalizar los esfuerzos de su equipo, que ha implementado importantes mejoras en el rendimiento aerodinámico y la tracción del monoplaza, factores cruciales para alcanzar un ritmo sostenido en las tandas largas.
El minuto a minuto de Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos
El trazado estadounidense, con sus ondulaciones y largas rectas, será un escenario ideal para medir el verdadero potencial de cada monoplaza. Desde su debut en 2012, el COTA se consolidó como uno de los circuitos más espectaculares y exigentes del calendario, combinando velocidad, técnica y oportunidades de sobrepaso.
*Los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
