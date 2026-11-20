"No hice nada hoy": la llamativa reflexión de Franco Colapinto tras las prácticas de la Fórmula 1
El argentino completó la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas con condiciones complicadas por la lluvia.
Franco Colapinto finalizó en el noveno puesto de la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. La actividad estuvo condicionada por la lluvia y el escaso agarre del circuito callejero, una situación que limitó considerablemente el trabajo de los equipos.
Después de la sesión, el piloto de Alpine fue contundente al describir sus sensaciones. En diálogo con ESPN, reconoció: “No hice nada hoy”. Luego agregó: “Fue un lindo final con un par de vueltas. La pista estuvo muy patinosa, pero mejorando cada vuelta; con ganas de mañana mejorar con la pista un poco más seca y poder dar más vueltas”.
El argentino también remarcó que todavía hay mucho trabajo por delante: “Hay mucho por entender. Prácticamente no hicimos nada hoy y hay mucho por mejorar”.
Las condiciones del trazado explican las dificultades. El pilarense apenas pudo completar dos vueltas durante la primera tanda y, en una de ellas, debió controlar el auto después de sufrir aquaplaning. En la segunda sesión, los Alpine esperaron hasta los últimos minutos para salir a pista.
Franco Colapinto no ocultó su frustración en el primer día de Las Vegas
El propio piloto explicó la frustración que le generó la jornada: “Fue un día un poco frustrante desde el punto de vista de la conducción porque, como piloto, uno quiere salir a la pista y dar vueltas, pero sabemos que las condiciones no eran representativas del resto del fin de semana”.
Además, advirtió que la superficie mojada y las bajas temperaturas dificultaron el desarrollo de la actividad. De cara a lo que viene, anticipó que la tercera práctica será fundamental, ya que se espera que el circuito esté seco antes de la clasificación. “Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación”, expresó.
Por su parte, Pierre Gasly tuvo una jornada más positiva y terminó segundo, a apenas 71 milésimas de George Russell. El francés destacó el rendimiento del Alpine sobre el asfalto mojado, aunque evitó sacar conclusiones definitivas pensando en las condiciones secas que se esperan para el resto del fin de semana.
Steve Nielsen, director del equipo, también valoró el resultado, pero reconoció que todavía deben evaluar el comportamiento del monoplaza en condiciones más representativas.
GP de Las Vegas: horarios del fin de semana
La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.
Jueves 19 de Noviembre
- Práctica 1: 21:30
Viernes 20 de Noviembre
- Práctica 2: 01:00
- Práctica 3: 21:30
Sábado 21 de Noviembre
- Clasificación: 01:00
Domingo 22 de Noviembre
- Carrera: 01:00
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