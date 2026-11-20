Además, advirtió que la superficie mojada y las bajas temperaturas dificultaron el desarrollo de la actividad. De cara a lo que viene, anticipó que la tercera práctica será fundamental, ya que se espera que el circuito esté seco antes de la clasificación. “Ojalá podamos ser rápidos y arrancar con buen pie mañana, y ser competitivos cuando más importe en la Clasificación”, expresó.

Por su parte, Pierre Gasly tuvo una jornada más positiva y terminó segundo, a apenas 71 milésimas de George Russell. El francés destacó el rendimiento del Alpine sobre el asfalto mojado, aunque evitó sacar conclusiones definitivas pensando en las condiciones secas que se esperan para el resto del fin de semana.

Steve Nielsen, director del equipo, también valoró el resultado, pero reconoció que todavía deben evaluar el comportamiento del monoplaza en condiciones más representativas.

GP de Las Vegas: horarios del fin de semana

La competencia principal se disputará el domingo 22 de noviembre, aunque en Estados Unidos tendrá lugar durante la noche del sábado debido a la diferencia horaria. La prueba tendrá una extensión de 50 vueltas y será una de las últimas oportunidades para modificar las posiciones antes del cierre del campeonato.

Jueves 19 de Noviembre

Práctica 1: 21:30

Viernes 20 de Noviembre

Práctica 2: 01:00

Práctica 3: 21:30

Sábado 21 de Noviembre

Clasificación: 01:00

Domingo 22 de Noviembre