La conmovedora confesión que hizo Lisandro Martínez tras el triunfo de Argentina
El defensor de la Selección recordó el difícil proceso que atravesó para volver a las canchas y reveló qué hecho cambió por completo su forma de enfrentar la recuperación.
La clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó mucho más que un ajustado 3-2 frente a Cabo Verde. En medio de la euforia por el pasaje a la siguiente ronda, Lisandro Martínez sorprendió con un testimonio cargado de emoción al hablar sobre el complejo camino que debió recorrer para regresar al fútbol luego de una de las lesiones más graves de su carrera.
El defensor, que fue determinante durante el encuentro y aportó uno de los goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, aseguró que el período de rehabilitación representó el desafío más grande que le tocó afrontar desde que es profesional. Sin embargo, explicó que hubo un acontecimiento personal que terminó modificando su mirada y le dio el impulso necesario para seguir adelante.
"Fue la peor lesión de mi carrera", reconoció el futbolista, quien inmediatamente vinculó ese duro momento con el nacimiento de su hija. Según relató, presenciar el parto y acompañar a su pareja en ese instante tan especial le permitió relativizar el sufrimiento que estaba atravesando y recuperar la energía para continuar con la recuperación.
"Después nació mi hija y todo empezó a acomodarse. Ver el esfuerzo que hizo mi mujer me hizo pensar que yo también tenía que seguir luchando y no rendirme", expresó, dejando al descubierto una faceta mucho más íntima que la que suele mostrar dentro del campo de juego.
Lejos de quedarse únicamente con el aspecto personal, Martínez también analizó el desarrollo del partido ante Cabo Verde y remarcó que el seleccionado argentino debió exigirse al máximo para conseguir la clasificación.
"A veces estos partidos sirven para demostrar de qué está hecho un equipo. En un Mundial nadie regala nada y todos los rivales te llevan al límite", reflexionó el marcador central, quien destacó la reacción del plantel en un encuentro que presentó múltiples dificultades.
El campeón del mundo también dedicó unas palabras a Lionel Messi, a quien volvió a señalar como el gran referente del grupo. Según explicó, la vigencia, el compromiso y la competitividad del capitán representan un ejemplo cotidiano para todos sus compañeros, incluso después de haber conquistado todos los títulos posibles.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario