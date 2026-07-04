La conmovedora confesión que hizo Lisandro Martínez tras el triunfo de Argentina

"A veces estos partidos sirven para demostrar de qué está hecho un equipo. En un Mundial nadie regala nada y todos los rivales te llevan al límite", reflexionó el marcador central, quien destacó la reacción del plantel en un encuentro que presentó múltiples dificultades.

El campeón del mundo también dedicó unas palabras a Lionel Messi, a quien volvió a señalar como el gran referente del grupo. Según explicó, la vigencia, el compromiso y la competitividad del capitán representan un ejemplo cotidiano para todos sus compañeros, incluso después de haber conquistado todos los títulos posibles.